В Барнауле открыли городской пляж на острове Помазкин
Для отдыхающих работают торговые точки с продуктами питания и напитками
20 июня 2025, 16:06, ИА Амител
В Барнауле городской пляж на острове Помазкин готов к приему отдыхающих, сообщает мэрия.
"На городском пляже выполнены работы по санитарной уборке территории и очистке участка дна водной акватории, предназначенной для купания. Проведены водолазное обследование дна и лабораторные испытания воды и песка, получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Территория обработана от клещей и комаров", – рассказали в администрации города.
Пляж оборудован туалетными кабинами и душевыми. Для отдыхающих работают торговые точки с продуктами питания и напитками.
Работа спасательного поста организована ежедневно с 09:00 до 21:00 независимо от наличия запрета на купание.
Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю выдано заключение о соответствии городского пляжа санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.Напомним, в этом году пляж открыли раньше предполагаемого срока. Так, в 2024 году зона зона отдыха начала работать 5 июля.
16:08:32 20-06-2025
и дождь пошел)
11:57:06 21-06-2025
Гость (16:08:32 20-06-2025) и дождь пошел)... это временно.
скоро снег.
16:16:35 20-06-2025
Погода сегодня как нельзя лучше подходит для открытия муниципального пляжа.
Прям картина маслом отображающая саму суть
16:18:19 20-06-2025
А я то думаю, почему дождь пошёл!
16:22:05 20-06-2025
Не прошло и полгода 😁
Вот вообще непонятное с этими общественными пляжами творится. Может, потому что слишком дофига ограничений и требований для направления, которое может приносить доход всего 2-3 месяца в году?
Вы уже тогда просто издайте закон: "Купаться в естественных водоёмах Алтайского края запрещено". В результате всем сплошной профит: чиновники умыли руки и не отвечают за возможные несчастные случаи, штрафодобывающая промышенность получает большой гешефт, а народонаселение, пришив к плавкам водонепроницаемый карман для денег и документов, перестаёт ждать открытия каких-то там бесплатных пляжей и купается кто где и когда может на свой страх и риск.
16:52:42 20-06-2025
Кхм... (16:22:05 20-06-2025) Не прошло и полгода 😁Вот вообще непонятное с этими обще... Какой от бесплатного пляжа доход? Наоборот расход
17:30:17 21-06-2025
Гость (16:52:42 20-06-2025)
Какой от бесплатного пляжа доход? Наоборот расход... Есть два способа вести бизнес на пляже. Первый - ты ставишь шлагбаум и продаёшь право на него зайти. И второй - ты продаёшь услуги на абсолютно бесплатном пляже. Как думаешь, где будет больше оборот?
16:25:00 20-06-2025
А салют или фейерверк будут? 20июня пляж открыли. Не каждый год так бывает...
16:41:17 20-06-2025
Я был там в среду. На пляже очень сильно воняло канализацией. Везде. Жуткая вонь, как в туалетной кабинке. Может быть они вылили содержимое этих кабинок рядом в болото или в песок. Отошел от пляжа сильно в сторону, но дышать все равно было невозможно.
16:50:00 20-06-2025
Если загорать - кожа сморщится и потемнеет.
С весны уже на плитах у моста вижу дряблых морщинистых бегемотих.
19:40:48 20-06-2025
бабы-то нормальные где? на фоте к статье посмотреть не на что.
13:10:27 21-06-2025
Гость (19:40:48 20-06-2025) бабы-то нормальные где? на фоте к статье посмотреть не на ч... Сходи купи очки, если зрение плохое)))
09:44:43 21-06-2025
Пляж отличный! Ничем не воняло, я была там во вторник и в среду с детьми! С 16 до 21! Пляж бесплатный, чистый, еще и надувную полосу препятствий делают для детей( естественно платно) но детям понравится!
11:59:15 21-06-2025
Гость (09:44:43 21-06-2025) Пляж отличный! Ничем не воняло, я была там во вторник и в ср...
Где там чисто-то? )))) Ну да, бывшим колхозанам и так сойдет! Главное - бесплатно!
11:32:19 21-06-2025
а с канализацией в Леруа решили вопрос или так же, в реку все сливают?