В Барнауле открыли городской пляж на острове Помазкин

Для отдыхающих работают торговые точки с продуктами питания и напитками

20 июня 2025, 16:06, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле городской пляж на острове Помазкин готов к приему отдыхающих, сообщает мэрия.

"На городском пляже выполнены работы по санитарной уборке территории и очистке участка дна водной акватории, предназначенной для купания. Проведены водолазное обследование дна и лабораторные испытания воды и песка, получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Территория обработана от клещей и комаров", – рассказали в администрации города.

Пляж оборудован туалетными кабинами и душевыми. Для отдыхающих работают торговые точки с продуктами питания и напитками.

Работа спасательного поста организована ежедневно с 09:00 до 21:00 независимо от наличия запрета на купание.

Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю выдано заключение о соответствии городского пляжа санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.Напомним, в этом году пляж открыли раньше предполагаемого срока. Так, в 2024 году зона зона отдыха начала работать 5 июля.