В Барнауле убирают снег 65 машин и 134 дорожника. На каких улицах наводят порядок?
Очищают в том числе подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки
12 февраля 2025, 12:51, ИА Амител
В Барнауле днем 12 февраля в уборке снега задействовали 65 единиц техники и 134 дорожных рабочих "Автодорстроя", сообщили в мэрии.
Специалисты очищают дороги и тротуары, обрабатывают их ото льда, а также наводят порядок на подходах к пешеходных переходам, площадках остановочных павильонов и лестничных сходах.
Тротуары очищают на Змеиногорском тракте и на проспекте Калинина, а также улицах Попова, Солнечная Поляна, Антона Петрова, Георгия Исакова, Телефонной, Суворова, Новосибирской, Инициативной и других.
Противогололедная обработка тротуаров проводится на Калинина, Комсомольском, Профинтерна, 2-й Северо-Западной, Антона Петрова, Кавалерийской, Гущина и на других улицах.
Снег вывозят с Попова, Малахова, Антона Петрова, Покровской, с Павловского тракта, проспекта Калинина, а также с остановок по ул. Анатолия и пер. Ядринцева и вблизи подходов к пешеходным переходам по улице 2-й Северо-Западной.
Помимо этого, в Барнауле 12 февраля более 60 сотрудников и около 20 единиц техники МБУ "Благоустройство и озеленение" убирают снег в парках, скверах и на других общественных территориях.
11 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о введении режима повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Синоптики предупредили, что в ближайшее время в регионе ожидаются оттепель, снегопады и мощный ветер. На период непогоды сотрудники "Автодорстроя" будут работать в круглосуточном режиме.
15:19:12 12-02-2025
Почему только 65 машин? Ежегодно в мэрии отчитываются о десятках новых поступивших/закупленных. Сейчас в парке их должно быть около трех сотен. Согласен, не все предназначены для работы в зимний период...И все-таки...
17:08:03 12-02-2025
Не убирают, а расталкивают по дворам и обочинам, что стало лотереей при выезде со двора из-за гор снега неизвестно толи ты собьешь пешехода толи тебе в бочину въедут.
21:19:20 12-02-2025
Нет подхода к остановки Аптека на Солнечной поляне 29 хотя есть тротуар возле остановки его в этом году не чистили ни разу,