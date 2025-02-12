В Барнауле убирают снег 65 машин и 134 дорожника. На каких улицах наводят порядок?

Очищают в том числе подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки

12 февраля 2025, 12:51, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 12 февраля в уборке снега задействовали 65 единиц техники и 134 дорожных рабочих "Автодорстроя", сообщили в мэрии.

Специалисты очищают дороги и тротуары, обрабатывают их ото льда, а также наводят порядок на подходах к пешеходных переходам, площадках остановочных павильонов и лестничных сходах.

Тротуары очищают на Змеиногорском тракте и на проспекте Калинина, а также улицах Попова, Солнечная Поляна, Антона Петрова, Георгия Исакова, Телефонной, Суворова, Новосибирской, Инициативной и других.

Противогололедная обработка тротуаров проводится на Калинина, Комсомольском, Профинтерна, 2-й Северо-Западной, Антона Петрова, Кавалерийской, Гущина и на других улицах.

Снег вывозят с Попова, Малахова, Антона Петрова, Покровской, с Павловского тракта, проспекта Калинина, а также с остановок по ул. Анатолия и пер. Ядринцева и вблизи подходов к пешеходным переходам по улице 2-й Северо-Западной.

Помимо этого, в Барнауле 12 февраля более 60 сотрудников и около 20 единиц техники МБУ "Благоустройство и озеленение" убирают снег в парках, скверах и на других общественных территориях.

11 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о введении режима повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Синоптики предупредили, что в ближайшее время в регионе ожидаются оттепель, снегопады и мощный ветер. На период непогоды сотрудники "Автодорстроя" будут работать в круглосуточном режиме.