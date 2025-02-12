Парки и скверы Барнаула очищают более 60 человек

12 февраля в столице региона ожидается небольшой снег и метель

12 февраля 2025, 10:10, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле 12 февраля более 60 сотрудников и около 20 единиц техники МБУ "Благоустройство и озеленение" убирают снег в парках, скверах и на других общественных территориях, сообщили в мэрии.

"Специалисты очищают от снега пешеходные дорожки, тротуары и лестничные сходы в скверах, парках, на аллеях, бульварах и других зеленых зонах города", – говорится в сообщении.

Накануне снег и наледь убирали на площадях Мира, Победы, Октября, в сквере у театра драмы, на Обском бульваре и других территориях.

По прогнозу, в среду в Барнауле столбики термометров покажут -3...-5 градусов. Временами ожидается небольшой снег и метель. На дорогах местами гололедица. Ветер подует юго-западный, 8–13 м/с.