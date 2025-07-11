В парке имени Ленина пройдет масштабное "зеленое" обновление

Подрядчик уже приступил к сносу опасных стволов, а осенью на территории высадят 2,5 тысячи крупномерных деревьев

11 июля 2025, 07:55, ИА Амител

Совещание по вопросу "зеленой" реновации парка имени Ленина / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В барнаульском парке имени Ленина пройдет масштабная зеленая реновация. Как сообщает пресс-центр администрации, 10 июля там провели совещание по вопросу благоустройства зеленой зоны в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова.

В мероприятии под руководством замглавы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Курышина приняли участие председатель постоянного комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин, глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, депутаты Барнаульской гордумы, глава администрации Индустриального района Денис Летягин, представители Общественной палаты города, института имени Лисавенко и АГУ, разработчики проектно-сметной документации, представители подрядчика, инициативной группы жителей и профильных комитетов.

Отмечается, что для выполнения работ, запланированных на последующие годы, неизбежно придется снести аварийные деревья. Для этого власти заключили дополнительный муниципальный контракт, а подрядчик уже приступил к работе в начале недели.

"Все деревья живут определенное количество времени, в городе средний возраст их произрастания составляет 60–70 лет. После истечения этого срока старые деревья необходимо убирать. В случае с парком имени Ленина важно составить дендроплан для восстановления зеленых насаждений, который поможет определить количество и виды деревьев и кустарников для посадки. Высаженные новые деревья будут расти в течение нескольких десятилетий, поэтому дендроплан – это способ посмотреть на озеленение в перспективе", – отметил директор института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Сергей Смирнов.

Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков заявил, что уже в этом году в парке высадят свыше 2,5 тысячи крупномерных деревьев – сосен, елей, лиственниц, пирамидальных тополей, берез, лип и ив. Посадки будут проводиться в течение сентября и октября. Еще порядка тысячи насаждений там появится в последующие годы.

"В рамках такого масштабного озеленения будет разработан дендроплан. Основной его особенностью станет проведение посадок аллейного типа. Для администрации города это будет первый подобный опыт, ранее этот метод не использовался в Барнауле при благоустройстве и озеленении общественных пространств", – подчеркнул Петр Воронков.

Владислав Вакаев отметил, что в парке "Изумрудный" было высажено около 1,5 тысячи деревьев. Таким образом, парк им. Ленина ждет самая масштабная посадка деревьев в современной истории города.

Инициативная группа жителей поблагодарила администрацию за проводимые работы. Они отметили положительные изменения в парке и попросили обеспечить высокую приживаемость новых посадок.

"Для всех жителей микрорайона наш парк является важным местом, и для каждого из них парк обладает особой ценностью. Сейчас деревья там растут уже очень старые, их обязательно необходимо убирать и заменять новыми. Но хочется, чтобы к посадкам и к уходу за ними привлекали и общественность. Если мы сами будем прилагать усилия при уходе за парком, то будем намного больше его любить и беречь", – сказала участница инициативной группы жителей Татьяна Ниценко.

Андрей Курышин отметил, что благоустройство идет по графику. Он подчеркнул, что уборка аварийных деревьев – необходимая мера не только с точки зрения подготовки территории, но и с точки зрения безопасности. Замглавы города поручил профильному комитету проработать вопросы формирования дендропалана, расширения ассортимента посадок, а также вопрос их полива.