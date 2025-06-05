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В Барнауле дорожники скосили траву вдоль обочин

Рабочие "Автодорстроя" также чистят водоотводные лотки и красят отбойники

05 июня 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org
Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле рабочие "Автодорстроя" продолжают покос травы вдоль обочин дорог, сообщили в телеграм-канале мэрии.

На 5 июня эти работы выполнили на площади 1,2 км². 

На текущей неделе траву косили на проспектах Строителей и Космонавтов и ряде улиц. 5 июня эти работы проводят на Тимуровской, Власихинской, Георгия Исакова, проспекте Красноармейском и Южном тракте.

Дорожники также чистят водоотводные лотки на Телефонной, Кутузова и 42-й Краснознаменной Бригады и красят отбойники на Павловском тракте у развязки.

"В работах по санитарной очистке и покосу травы занято 115 дорожных рабочих и 45 единиц техники", – подчеркнули в администрации.

Ранее сообщили, что с 9 июня общественные пространства Барнаула начнут обрабатывать от комаров.

Барнаул

Комментарии 4

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Татьяна

14:48:46 05-06-2025

На Глушкова( П. Сухова 62а)скосили плохо! Трактором маленьким прошли, а у бордюр ., столбов и кочках стоят заросли А ЖЭУ вообще не косят траву П Сухова62а заросли во круг дома Так же Глушкова 13 А деревья обрасли все пасынками. Так все не ухожено

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Гость

16:00:58 05-06-2025

рутинный покос травы в городе уже стал поводом для новостей. давайте будем скоро за достижение полив клумб выдавать. а вообще вопрос горзеленхоз вообще работает в городе? деревьев в городе все меньше, клумбы всё скромнее, найти тень от деревьев в жаркий полдень уже становится задачей.

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Гость

23:35:40 05-06-2025

по этой причине гибнут птицы - воробьи и прочие которые клюют семена сорных трав. Уничтожаются биотопы регулярно и как будто специально. ненависть

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Зачем траву скосили????

00:52:51 06-06-2025

Изверги какие-то с природой борятся...
6 + 9 = 15 вроде

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