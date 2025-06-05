В Барнауле дорожники скосили траву вдоль обочин
Рабочие "Автодорстроя" также чистят водоотводные лотки и красят отбойники
05 июня 2025, 14:15, ИА Амител
В Барнауле рабочие "Автодорстроя" продолжают покос травы вдоль обочин дорог, сообщили в телеграм-канале мэрии.
На 5 июня эти работы выполнили на площади 1,2 км².
На текущей неделе траву косили на проспектах Строителей и Космонавтов и ряде улиц. 5 июня эти работы проводят на Тимуровской, Власихинской, Георгия Исакова, проспекте Красноармейском и Южном тракте.
Дорожники также чистят водоотводные лотки на Телефонной, Кутузова и 42-й Краснознаменной Бригады и красят отбойники на Павловском тракте у развязки.
"В работах по санитарной очистке и покосу травы занято 115 дорожных рабочих и 45 единиц техники", – подчеркнули в администрации.
Ранее сообщили, что с 9 июня общественные пространства Барнаула начнут обрабатывать от комаров.
14:48:46 05-06-2025
На Глушкова( П. Сухова 62а)скосили плохо! Трактором маленьким прошли, а у бордюр ., столбов и кочках стоят заросли А ЖЭУ вообще не косят траву П Сухова62а заросли во круг дома Так же Глушкова 13 А деревья обрасли все пасынками. Так все не ухожено
16:00:58 05-06-2025
рутинный покос травы в городе уже стал поводом для новостей. давайте будем скоро за достижение полив клумб выдавать. а вообще вопрос горзеленхоз вообще работает в городе? деревьев в городе все меньше, клумбы всё скромнее, найти тень от деревьев в жаркий полдень уже становится задачей.
23:35:40 05-06-2025
по этой причине гибнут птицы - воробьи и прочие которые клюют семена сорных трав. Уничтожаются биотопы регулярно и как будто специально. ненависть
00:52:51 06-06-2025
Изверги какие-то с природой борятся...
6 + 9 = 15 вроде