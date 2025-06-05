В Барнауле дорожники скосили траву вдоль обочин

Рабочие "Автодорстроя" также чистят водоотводные лотки и красят отбойники

05 июня 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле рабочие "Автодорстроя" продолжают покос травы вдоль обочин дорог, сообщили в телеграм-канале мэрии.

На 5 июня эти работы выполнили на площади 1,2 км².

На текущей неделе траву косили на проспектах Строителей и Космонавтов и ряде улиц. 5 июня эти работы проводят на Тимуровской, Власихинской, Георгия Исакова, проспекте Красноармейском и Южном тракте.

Дорожники также чистят водоотводные лотки на Телефонной, Кутузова и 42-й Краснознаменной Бригады и красят отбойники на Павловском тракте у развязки.

"В работах по санитарной очистке и покосу травы занято 115 дорожных рабочих и 45 единиц техники", – подчеркнули в администрации.

Ранее сообщили, что с 9 июня общественные пространства Барнаула начнут обрабатывать от комаров.