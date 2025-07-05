В Барнауле два человека пострадали в результате ДТП

По информации очевидцев, один из водитель

05 июля 2025, 19:30, ИА Амител

ДТП на Меланжеовй / Фото: "В курсе 22"

Два человека пострадали при столкновении автомобилей на улице Меланжевой в Барнауле, сообщает "В курсе 22".

Отмечается, что после аварии на месте работали сотрудники скорой помощи и спасатели — по данным свидетелей, они вытаскивали водителя из авто.

По данным ГАИ, пострадали два человека. При этом один из водителей был с признаками сильного алкогольного опъянения, говорят очевидцы.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, не уточняется.