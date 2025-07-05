В Барнауле два человека пострадали в результате ДТП
По информации очевидцев, один из водитель
05 июля 2025, 19:30, ИА Амител
ДТП на Меланжеовй / Фото: "В курсе 22"
Два человека пострадали при столкновении автомобилей на улице Меланжевой в Барнауле, сообщает "В курсе 22".
Отмечается, что после аварии на месте работали сотрудники скорой помощи и спасатели — по данным свидетелей, они вытаскивали водителя из авто.
По данным ГАИ, пострадали два человека. При этом один из водителей был с признаками сильного алкогольного опъянения, говорят очевидцы.
При каких обстоятельствах произошло ДТП, не уточняется.
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