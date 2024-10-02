В Барнауле два сотрудника хлебопекарного предприятия отравились сероводородом

Следователи возбудили уголовное дело

02 октября 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

В Барнауле два работника предприятия по производству мучных изделий отравились сероводородом, сообщили в СК Алтайского края.

Инцидент случился днем 30 сентября. По предварительным данным, в цехе было превышение концентрации этого опасного вещества. Потерпевших в тяжелом состоянии госпитализировали.

Следователи уже осмотрели место происшествия и допрашивают сотрудников и владельцев предприятия, назначены различные экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.