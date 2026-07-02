В Барнауле из-за ремонта дороги ограничат движение автомобилистов вдоль озера Пионерского

Работы на улице Тальниковской выполнит ООО "Мостик" за 3,9 млн рублей

02 июля 2026, 10:38, ИА Амител

Инженерное сооружение в пригороде Барнаула / Фото: официальный сайт мэрии Барнаула

В Барнауле стартовал ремонт инженерного сооружения в поселке Казенная Заимка, сообщили в мэрии города. Муниципальный контракт на проведение работ заключен между комитетом по благоустройству города и компанией ООО "Мостик". Объект находится на улице Тальниковской, вблизи озера Пионерского.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс мероприятий: спланировать и уплотнить откосы земляной насыпи с использованием щебня крупной фракции, уложить трубу водостока, установить металлические барьерные ограждения, а также провести другие работы, предусмотренные условиями контракта.

Бюджет проекта оценивается примерно в 3,9 миллиона рублей, а завершить все мероприятия компания обязана до 1 сентября 2026 года. На время ремонта движение транспорта на участке улицы Тальниковской вдоль озера Пионерского будет ограничено. О конкретных сроках и схеме перекрытия дороги власти проинформируют горожан дополнительно.