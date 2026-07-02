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В Барнауле из-за ремонта дороги ограничат движение автомобилистов вдоль озера Пионерского

Работы на улице Тальниковской выполнит ООО "Мостик" за 3,9 млн рублей

02 июля 2026, 10:38, ИА Амител

Инженерное сооружение в пригороде Барнаула / Фото: официальный сайт мэрии Барнаула
Инженерное сооружение в пригороде Барнаула / Фото: официальный сайт мэрии Барнаула

В Барнауле стартовал ремонт инженерного сооружения в поселке Казенная Заимка, сообщили в мэрии города. Муниципальный контракт на проведение работ заключен между комитетом по благоустройству города и компанией ООО "Мостик". Объект находится на улице Тальниковской, вблизи озера Пионерского.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс мероприятий: спланировать и уплотнить откосы земляной насыпи с использованием щебня крупной фракции, уложить трубу водостока, установить металлические барьерные ограждения, а также провести другие работы, предусмотренные условиями контракта. 

Бюджет проекта оценивается примерно в 3,9 миллиона рублей, а завершить все мероприятия компания обязана до 1 сентября 2026 года. На время ремонта движение транспорта на участке улицы Тальниковской вдоль озера Пионерского будет ограничено. О конкретных сроках и схеме перекрытия дороги власти проинформируют горожан дополнительно.

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НОВОСТИОбщество

Барнаул ремонт
       

Комментарии 3

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гид по кластеру

10:53:52 02-07-2026

мерси, автору заметки.
впервые за много лет правильно указали местонахождение озеро Пионерское.
а то малознакомые с географией нашего славного городка периодически пишут о,, пионерском озере"на Булыгино, где когда то был пионерский лагерь!! от завода,, Трансмаш", а сейчас на Булыгинском озере-,, Природа и люди"пляж, довольно хорошо обустроенный.
правда ценник явно завышен, урежьте вполовину и будет очередь на входе.

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Гость

11:02:20 02-07-2026

гид по кластеру (10:53:52 02-07-2026) мерси, автору заметки.впервые за много лет правильно ука... С другой стороны озера зайдите и купайтесь бесплатно.

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гид по кластеру.

12:04:41 02-07-2026

Гость (11:02:20 02-07-2026) С другой стороны озера зайдите и купайтесь бесплатно.... старый уже через заборы лазить.
да и привык платить за всё.

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