В Барнауле из-за замыкания телевизора эвакуировали больше 20 человек

Из-за неисправности телевизора начался пожар, пострадали два человека

06 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Пожар/ Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ночь на 6 декабря в Барнауле вспыхнул пожар в многоквартирном доме, расположенном на улице Эмилии Алексеевой. Согласно данным пресс-службы Главного управления МЧС по Алтайскому краю, очаг возгорания находился в одной из квартир, расположенной на третьем этаже пятиэтажного здания.

Подъезд жилого дома был сильно заполнен дымом. Спасатели эвакуировали из горящего дома по лестнице 21 человека, среди которых было шестеро несовершеннолетних. Огонь охватил площадь около трех квадратных метров. Внутри квартиры огонь повредил предметы интерьера и мебель.

Сообщается, что в результате пожара пострадали мужчина и женщина. Оба получили ожоги и отравились продуктами горения, их доставили в больницу.

Для ликвидации пожара были задействованы девять пожарных, использовавших две автоцистерны и автолестницу.