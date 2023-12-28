В Барнауле издали книгу полковника КГБ о поисках паранормальных явлений
Автор рассказывал, что сталкивался с необъяснимыми событиями
28 декабря 2023, 12:30, ИА Амител
В Барнауле вышла вторая книга Владимира Стремилова о поисках Шамбалы и Беловодья и сакральных тайнах горы Белуха, пишет "Российская газета".
"Место действия – Барнаул, Горный Алтай, льды Антарктиды, леса Моравии, Москва, Берлин, Тель-Авив. Судьбы вымышленных персонажей переплетаются с реальными: Лаврентием Берия, Юрием Андроповым, Николаем и Еленой Рерихами, Павлом Судоплатовым, Глебом Бокием", – отмечает издание.
Первую книгу дилогии – "Беловодье. СМЕРШ внутри войны" – опубликовали в 2010 году. Вторую –"Черная Аврора. КГБ внутри войны" – автор не успел довести до печати, умер в 2017 году. Рукопись к печати подготовили его дочь и супруга.
"Папа говорил, что сталкивался с необъяснимыми событиями. У него была большая подборка литературы по этой теме. Исследования, связанные с паранормальными явлениями, проводились и проводятся. Многие из них засекречены", – рассказала дочь.
В финале второй книги один из героев уходит в иной мир через пространственно-временной портал на горе Белуха.
Владимир Стремилов служил в органах контрразведки. Полковник КГБ в отставке, кавалер более двадцати орденов и медалей, в том числе иностранных. Вышел на пенсию в 1998 году. Организовал Институт безопасности предпринимательства, выпускал газету ветеранов локальных войн "Мы вместе", писал книги.
12:50:06 28-12-2023
Ну конечно, литературы-то больше нет интересной. Бросились читать кгбшника.
14:20:51 28-12-2023
Гость (12:50:06 28-12-2023) Ну конечно, литературы-то больше нет интересной. Бросились ч... А если он этим вопросом специально занимался?Да ещё и по долгу службы?Неужели не интересно?
15:10:55 28-12-2023
Гость (12:50:06 28-12-2023) Ну конечно, литературы-то больше нет интересной. Бросились ч... Вы читайте, то что вам нравится. А эту книгу пусть читают, кто любит такой жанр. У каждого свои интересы))
14:56:58 28-12-2023
Первую книгу читал, полное погружение в события, в той области которую сильно не озвучивают. Ждал вторую книгу.
16:05:16 28-12-2023
А я все гадал - чем КГБ занимался, когда алкаш Борька с братанами страну разваливали?