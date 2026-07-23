В Барнауле каждая девятая компания готова трудоустраивать родственников сотрудников

Наиболее распространена такая практика на промышленных предприятиях

23 июля 2026, 19:32, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Большинство работодателей Барнаула не видят препятствий для трудоустройства родственников своих сотрудников. Согласно опросу сервиса SuperJob, такую возможность допускают 88% компаний города.

Исследование показало, что лишь 7% работодателей полностью исключают прием на работу членов семей своих сотрудников.

Наиболее распространена такая практика на промышленных предприятиях: родственников работников готовы трудоустраивать 93% компаний отрасли. В финансовом секторе этот показатель составляет 87%, в логистике — 84%.

«В строительной сфере принимать на работу родственников сотрудников готовы 80% работодателей. В компаниях, работающих в сфере продаж и IT, такую возможность допускают 77% организаций, а в сфере услуг — 73%», — отметили в сервисе.

По данным исследования, практика родственного найма остается широко распространенной среди работодателей Барнаула. Для большинства соискателей это означает, что рекомендация или работа члена семьи в компании не станет препятствием для трудоустройства, если организация допускает подобный формат подбора персонала.