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Россиянам рассказали, как перейти на четырехдневную рабочую неделю уже сейчас

Формально сокращение рабочей недели возможно через установление неполного рабочего времени по соглашению с работодателем либо в отдельных случаях

23 июля 2026, 12:55, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Некоторые россияне могут перейти на четырехдневный режим работы прямо сейчас, но для этого нужно соблюсти несколько важных условий, рассказала "Абзацу" финансовый консультант, бизнес-психолог и эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

По словам эксперта, это не автоматическая сокращенная рабочая неделя по закону. Суть метода заключается в том, что сотрудник, согласовав с начальством, может разделить оставшийся отпуск на отдельные дни при условии, что хотя бы одна его часть составляет 14 календарных дней.

«Идея "работать с понедельника по четверг, а пятницу брать как отпуск" возможна, только если у человека уже есть накопленные дни отпуска и работодатель согласен с таким графиком. Но это не право работника по умолчанию, а именно результат взаимной договоренности сторон», — объяснила Колбасина.

Она также отметила, что закон не устанавливает точное количество накопленных дней для этой схемы. Однако у работника должен быть достаточный запас дней, чтобы разделить отпуск таким образом. Кроме того, важно помнить, что устной договоренности с руководством может быть недостаточно — специалист рекомендует оформлять все в письменной форме.

«Роструд указывает, что согласие работника можно оформить в заявлении, отметке в графике отпусков или в приказе работодателя. Если соглашение о делении отпуска не оформлено, он предоставляется целиком», — подчеркнула финансовый консультант.

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Увольнение, работа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 5

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Гость

13:12:33 23-07-2026

Начинаешь бухать с четверга, и всё... готов

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Мусик

14:12:39 23-07-2026

Гость (13:12:33 23-07-2026) Начинаешь бухать с четверга, и всё... готов... это вот с сегодняшенго вечера?

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Гость

13:14:01 23-07-2026

Подлая лазейка , чтоб не оплачивать переработки работникам! Очень подло.

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Гость

13:30:51 23-07-2026

кликбейтный заголовок
расходимся, нас налюбили

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гость

20:19:04 23-07-2026

Давно на 4х дневке, директор пока не в теме))

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