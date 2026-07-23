Формально сокращение рабочей недели возможно через установление неполного рабочего времени по соглашению с работодателем либо в отдельных случаях

23 июля 2026, 12:55, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Некоторые россияне могут перейти на четырехдневный режим работы прямо сейчас, но для этого нужно соблюсти несколько важных условий, рассказала "Абзацу" финансовый консультант, бизнес-психолог и эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

По словам эксперта, это не автоматическая сокращенная рабочая неделя по закону. Суть метода заключается в том, что сотрудник, согласовав с начальством, может разделить оставшийся отпуск на отдельные дни при условии, что хотя бы одна его часть составляет 14 календарных дней.

«Идея "работать с понедельника по четверг, а пятницу брать как отпуск" возможна, только если у человека уже есть накопленные дни отпуска и работодатель согласен с таким графиком. Но это не право работника по умолчанию, а именно результат взаимной договоренности сторон», — объяснила Колбасина.

Она также отметила, что закон не устанавливает точное количество накопленных дней для этой схемы. Однако у работника должен быть достаточный запас дней, чтобы разделить отпуск таким образом. Кроме того, важно помнить, что устной договоренности с руководством может быть недостаточно — специалист рекомендует оформлять все в письменной форме.

«Роструд указывает, что согласие работника можно оформить в заявлении, отметке в графике отпусков или в приказе работодателя. Если соглашение о делении отпуска не оформлено, он предоставляется целиком», — подчеркнула финансовый консультант.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле 53% компаний берут на работу более половины стажеров.