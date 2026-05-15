В Барнауле на переселение из ветхого и аварийного жилья дополнительно направят 407 млн
Благодаря этим средствам улучшить свои жилищные условия смогут порядка 170 жителей
15 мая 2026, 12:27, ИА Амител
В бюджет Барнаула дополнительно поступят 117,7 млн рублей федеральных и 289,1 млн рублей краевых средств в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает Барнаульская городская Дума.
Деньги направят на переселение из ветхого и аварийного жилья. Соответствующее решение принято депутатами БГД в ходе опросного голосования 15 мая. Документ внесен на рассмотрение депутатов по инициативе администрации города.
Как отметила председатель БГД Галина Буевич, переселение из ветхого и аварийного жилья — это довольно непростая тема для города, которую можно решить, только объединив усилия и ресурсы всех уровней власти.
«Благодаря этим средствам улучшить свои жилищные условия смогут порядка 170 жителей из 99 аварийных помещений. В дополнение к 900 миллионам, которые уже заложены в городском бюджете на 2026 год, это позволяет нам сохранять динамику финансирования программы. Мы прекрасно понимаем, что за каждой цифрой в бюджете стоят конкретные семьи, которые ждут помощи. Поэтому депутатский корпус совместно с администрацией и дальше будет держать на особом контроле эффективное использование каждого рубля», — подчеркнула Галина Буевич.
В результате общий объем доходов бюджета Барнаула с учетом дополнительных средств составит 34,258 млрд рублей, расходов — 35,628 млрд рублей.
13:21:37 15-05-2026
Из г.. и палок на такую сумму можно построить 170 квартир.
14:26:18 15-05-2026
На ремонт ветхого жилья и старых хрущевок -неплохая сумма. Зачем разрушать старое,если многие дома простоят ни один десяток лет? Возьмите под контроль УК! В городе ведь есть контролирующий УК орган?
Проведите вовремя ремонт,чтобы потом не переселять экстренно из разрушающегося дома.