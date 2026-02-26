Компенсации за аварийное жилье могут вырасти до рыночных цен
Законопроект обяжет рассчитывать выплаты не по цене аварийных квартир, а по рыночной стоимости аналогичного жилья
26 февраля 2026, 10:41, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым и Галиной Хованской подготовили законопроект, направленный на защиту прав граждан при расселении аварийного жилья, сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы предлагают внести изменения в Жилищный кодекс, которые затронут два ключевых аспекта.
Сейчас размер возмещения рассчитывается исходя из рыночной стоимости самой аварийной квартиры, которая заведомо ниже рынка. В итоге полученных денег часто не хватает на покупку нового жилья.
Законопроект устанавливает: размер компенсации не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного по площади жилья в многоквартирных домах того же населенного пункта.
«При таком подходе компенсации вырастут, и граждане смогут покупать новое жилье без доплат», — пояснил Миронов.
Вторая важная норма — предоставление собственникам права выбирать между денежной компенсацией и новым жильем. Сейчас закон гарантирует только выплату, а предоставление квартиры остается на усмотрение чиновников.
«Считаем, что гражданам надо позволить выбирать — хотят они получить деньги или новую квартиру. И чиновники будут обязаны принять этот выбор», — добавил парламентарий.
10:50:29 26-02-2026
Инициатива хорошая, но хорошие инициативы не проходят, это же не запреты.
11:11:08 26-02-2026
Для тех кто не в курсе, ещё существует компенсация за не произведённый капитальный ремонт
11:16:36 26-02-2026
Мне кажется он специально придумывает законопроекты которые обречены
11:33:58 26-02-2026
О как! Начали декларировать правильные, справедливые вещи!)) Выборы ведь!)) Но ЕР всё равно заблокирует ВСЁ, что в интересах черни-нас с вами))