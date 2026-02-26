Компенсации за аварийное жилье могут вырасти до рыночных цен

Законопроект обяжет рассчитывать выплаты не по цене аварийных квартир, а по рыночной стоимости аналогичного жилья

26 февраля 2026, 10:41, ИА Амител

Аварийный дом в Барнауле / Фото: amic.ru
Аварийный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым и Галиной Хованской подготовили законопроект, направленный на защиту прав граждан при расселении аварийного жилья, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в Жилищный кодекс, которые затронут два ключевых аспекта.

Сейчас размер возмещения рассчитывается исходя из рыночной стоимости самой аварийной квартиры, которая заведомо ниже рынка. В итоге полученных денег часто не хватает на покупку нового жилья.

Законопроект устанавливает: размер компенсации не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного по площади жилья в многоквартирных домах того же населенного пункта.

«При таком подходе компенсации вырастут, и граждане смогут покупать новое жилье без доплат», — пояснил Миронов.

Вторая важная норма — предоставление собственникам права выбирать между денежной компенсацией и новым жильем. Сейчас закон гарантирует только выплату, а предоставление квартиры остается на усмотрение чиновников.

«Считаем, что гражданам надо позволить выбирать — хотят они получить деньги или новую квартиру. И чиновники будут обязаны принять этот выбор», — добавил парламентарий.

Комментарии 4

Гость

10:50:29 26-02-2026

Инициатива хорошая, но хорошие инициативы не проходят, это же не запреты.

Гость

11:11:08 26-02-2026

Для тех кто не в курсе, ещё существует компенсация за не произведённый капитальный ремонт

Гость

11:16:36 26-02-2026

Мне кажется он специально придумывает законопроекты которые обречены

Avatar Picture
Гость

11:33:58 26-02-2026

О как! Начали декларировать правильные, справедливые вещи!)) Выборы ведь!)) Но ЕР всё равно заблокирует ВСЁ, что в интересах черни-нас с вами))

