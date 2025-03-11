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В Барнауле на сутки отключат воду вечером 11 марта

Ограничение водоснабжения пройдет в два этапа

11 марта 2025, 08:31, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com
Душ / Источник фото: unsplash.com

11–12 марта в Барнауле проведут переврезку новых водопроводов. В связи с этим в ряде районов города отключат водоснабжение, а в некоторых домах снизится давление воды. Об этом ранее сообщили в мэрии.

Первый этап переврезки водоводов пройдет с 22:00 11 марта до 06:00 12 марта.

Будет отключена средняя зона водоснабжения Барнаула. Это приведет к пониженному давлению в границах следующих улиц:

  • Павловский тракт;
  • Бабуркина;
  • Автотранспортная;
  • 2-я Северо-Западная;
  • Георгия Исакова;
  • Покровская;
  • Юрина;
  • Гущина;
  • Селекционная;
  • Горно-Алтайская;
  • 80-й Гвардейской Дивизии;
  • Калинина;
  • Кулагина;
  • Юго-Западная;
  • Пугачева;
  • Маяковского;
  • Понтонный мост;
  • Водопроводная;
  • Красносельская;
  • Карла Маркса;
  • Промышленная;
  • Чернышевского;
  • Некрасова;
  • Чкалова;
  • Ленина;
  • Социалистический;
  • Песчаная;
  • Красноармейский;
  • Папанинцев;
  • проезд Магистральный;
  • Челюскинцев;
  • Силикатная;
  • Кулундинская;
  • Власихинская;
  • Фурманова.

Фото: barnaul.org

Второй этап продлится до 22:00 12 марта.

Полное отключение воды затронет жилые дома по следующим адресам:

  • ул. Рылеева, 21 (5 этажей);
  • ул. Фурманова, 26а (6 этажей);
  • ул. Фурманова, 28 (2 этажа);
  • ул. Фурманова, 65–79; 83–95 (16 частных домов);
  • Керамический переулок, 2–6;
  • 1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;
  • 2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
  • 3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
  • проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).

Административные здания:

  • ул. Фурманова, 81, 81а;
  • Павловский тракт, 41–83а, 50-58;
  • ул. Целинная, 1–11, 2–2д;
  • ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;
  • ул. Заринская, 1–1е, 2–8;
  • ул. Автотранспортная, 39–41г.

Пониженное давление воды будет в границах следующих улиц:

  • Сельскохозяйственная;
  • Автотранспортная;
  • Новороссийская;
  • Павловский тракт;
  • пр. Строителей;
  • Советская;
  • Мира;
  • Промышленная;
  • Партизанская;
  • Чернышевского;
  • Чкалова;
  • пр. Социалистический;
  • Песчаная;
  • Силикатная;
  • Власихинская;
  • Фурманова.

Фото: barnaul.org

Напомним, в жилые дома (на карте выделены синим цветом), прилегающие к зоне отключения на втором этапе (выделена красным цветом), вода будет поступать с пониженным давлением. Из-за этого барнаульцы столкнутся с очень плохим напором из крана.

По информации мэрии, в период переврезки водоводов образовательные учреждения продолжат свою работу. Маршрутизацию больных в стационары изменят. Поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме.

Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы проводились 8 и 9 января – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской.

Барнаул вода отключения Водоснабжение

Комментарии 4

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Гость

08:45:58 11-03-2025

Интересно, они спецом самую холодную ночь для работ выбрали?..

  6 Нравится
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Гость

13:43:57 11-03-2025

Гость (08:45:58 11-03-2025) Интересно, они спецом самую холодную ночь для работ выбрали?... Это для того, что бы точно не включить вовремя

  3 Нравится
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Гость

11:21:48 11-03-2025

Достали

  5 Нравится
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Гость

19:26:28 11-03-2025

спорим НЕ включат вовремя. Запасайтесь на 2е суток!!!!

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