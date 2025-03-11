В Барнауле на сутки отключат воду вечером 11 марта
Ограничение водоснабжения пройдет в два этапа
11 марта 2025, 08:31, ИА Амител
11–12 марта в Барнауле проведут переврезку новых водопроводов. В связи с этим в ряде районов города отключат водоснабжение, а в некоторых домах снизится давление воды. Об этом ранее сообщили в мэрии.
Первый этап переврезки водоводов пройдет с 22:00 11 марта до 06:00 12 марта.
Будет отключена средняя зона водоснабжения Барнаула. Это приведет к пониженному давлению в границах следующих улиц:
- Павловский тракт;
- Бабуркина;
- Автотранспортная;
- 2-я Северо-Западная;
- Георгия Исакова;
- Покровская;
- Юрина;
- Гущина;
- Селекционная;
- Горно-Алтайская;
- 80-й Гвардейской Дивизии;
- Калинина;
- Кулагина;
- Юго-Западная;
- Пугачева;
- Маяковского;
- Понтонный мост;
- Водопроводная;
- Красносельская;
- Карла Маркса;
- Промышленная;
- Чернышевского;
- Некрасова;
- Чкалова;
- Ленина;
- Социалистический;
- Песчаная;
- Красноармейский;
- Папанинцев;
- проезд Магистральный;
- Челюскинцев;
- Силикатная;
- Кулундинская;
- Власихинская;
- Фурманова.
Второй этап продлится до 22:00 12 марта.
Полное отключение воды затронет жилые дома по следующим адресам:
- ул. Рылеева, 21 (5 этажей);
- ул. Фурманова, 26а (6 этажей);
- ул. Фурманова, 28 (2 этажа);
- ул. Фурманова, 65–79; 83–95 (16 частных домов);
- Керамический переулок, 2–6;
- 1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;
- 2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
- 3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
- проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).
Административные здания:
- ул. Фурманова, 81, 81а;
- Павловский тракт, 41–83а, 50-58;
- ул. Целинная, 1–11, 2–2д;
- ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;
- ул. Заринская, 1–1е, 2–8;
- ул. Автотранспортная, 39–41г.
Пониженное давление воды будет в границах следующих улиц:
- Сельскохозяйственная;
- Автотранспортная;
- Новороссийская;
- Павловский тракт;
- пр. Строителей;
- Советская;
- Мира;
- Промышленная;
- Партизанская;
- Чернышевского;
- Чкалова;
- пр. Социалистический;
- Песчаная;
- Силикатная;
- Власихинская;
- Фурманова.
Напомним, в жилые дома (на карте выделены синим цветом), прилегающие к зоне отключения на втором этапе (выделена красным цветом), вода будет поступать с пониженным давлением. Из-за этого барнаульцы столкнутся с очень плохим напором из крана.
По информации мэрии, в период переврезки водоводов образовательные учреждения продолжат свою работу. Маршрутизацию больных в стационары изменят. Поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме.
Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы проводились 8 и 9 января – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской.
08:45:58 11-03-2025
Интересно, они спецом самую холодную ночь для работ выбрали?..
13:43:57 11-03-2025
Гость (08:45:58 11-03-2025) Интересно, они спецом самую холодную ночь для работ выбрали?... Это для того, что бы точно не включить вовремя
11:21:48 11-03-2025
Достали
19:26:28 11-03-2025
спорим НЕ включат вовремя. Запасайтесь на 2е суток!!!!