В Барнауле на сутки отключат воду вечером 11 марта

Ограничение водоснабжения пройдет в два этапа

11 марта 2025, 08:31, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

11–12 марта в Барнауле проведут переврезку новых водопроводов. В связи с этим в ряде районов города отключат водоснабжение, а в некоторых домах снизится давление воды. Об этом ранее сообщили в мэрии.

Первый этап переврезки водоводов пройдет с 22:00 11 марта до 06:00 12 марта.

Будет отключена средняя зона водоснабжения Барнаула. Это приведет к пониженному давлению в границах следующих улиц:

Павловский тракт;

Бабуркина;

Автотранспортная;

2-я Северо-Западная;

Георгия Исакова;

Покровская;

Юрина;

Гущина;

Селекционная;

Горно-Алтайская;

80-й Гвардейской Дивизии;

Калинина;

Кулагина;

Юго-Западная;

Пугачева;

Маяковского;

Понтонный мост;

Водопроводная;

Красносельская;

Карла Маркса;

Промышленная;

Чернышевского;

Некрасова;

Чкалова;

Ленина;

Социалистический;

Песчаная;

Красноармейский;

Папанинцев;

проезд Магистральный;

Челюскинцев;

Силикатная;

Кулундинская;

Власихинская;

Фурманова.

Фото: barnaul.org

Второй этап продлится до 22:00 12 марта.

Полное отключение воды затронет жилые дома по следующим адресам:

ул. Рылеева, 21 (5 этажей);

ул. Фурманова, 26а (6 этажей);

ул. Фурманова, 28 (2 этажа);

ул. Фурманова, 65–79; 83–95 (16 частных домов);

Керамический переулок, 2–6;

1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;

2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;

3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;

проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).

Административные здания:

ул. Фурманова, 81, 81а;

Павловский тракт, 41–83а, 50-58;

ул. Целинная, 1–11, 2–2д;

ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;

ул. Заринская, 1–1е, 2–8;

ул. Автотранспортная, 39–41г.

Пониженное давление воды будет в границах следующих улиц:

Сельскохозяйственная;

Автотранспортная;

Новороссийская;

Павловский тракт;

пр. Строителей;

Советская;

Мира;

Промышленная;

Партизанская;

Чернышевского;

Чкалова;

пр. Социалистический;

Песчаная;

Силикатная;

Власихинская;

Фурманова.

Фото: barnaul.org

Напомним, в жилые дома (на карте выделены синим цветом), прилегающие к зоне отключения на втором этапе (выделена красным цветом), вода будет поступать с пониженным давлением. Из-за этого барнаульцы столкнутся с очень плохим напором из крана.

По информации мэрии, в период переврезки водоводов образовательные учреждения продолжат свою работу. Маршрутизацию больных в стационары изменят. Поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме.

Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы проводились 8 и 9 января – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской.