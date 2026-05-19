В Барнауле на улице Максима Горького ликвидировали прорыв, устроивший "гейзер" с радугой

На месте коммунальной аварии работает СГК

19 мая 2026, 11:17, ИА Амител

В Барнауле на улице Максима Горького, напротив Художественного музея Алтайского края, произошел прорыв, из-за которого вода фонтаном била из-под земли.

Очевидцы успели снять не только сам "гейзер", но и радугу, которую он образовал.

Как сообщили подписчики "Катуни 24", на месте коммунальной аварии работают специалисты СГК, прорыв устранили.