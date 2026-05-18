Когда включат горячую воду барнаульцам, которые попали в первый этап опрессовки труб?
Всего гидравлические испытания займут около пары недель
18 мая 2026, 13:53, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В Барнауле стартовали ежегодные гидравлические испытания на теплосетях. 18 мая первые "счастливчики" уже остались без горячего водоснабжения.
О том, когда в этих домах вновь включат воду, — в материале amic.ru.
1
Кому в Барнауле отключили горячую воду 18 мая 2026 года?
На первом этапе под отключение попадают потребители М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3).
Это означает, что без воды останутся жители:
- Ленинского района — микрорайона Озерного, улицы Попова, проспекта Космонавтов и ряда домов по улице Гущина;
- Индустриального района — домов на ул. Взлетной, Шумакова, Власихинской, Павловском тракте и других;
- Центрального района — Социалистического проспекта, Змеиногорского тракта, а также улиц Партизанской, Челюскинцев, Пролетарской и ближайших к ним.
Для удобства СГК опубликовали карту, которую можно посмотреть на нашем сайте. Дома, попадающие под отключение с 18 мая, находятся в зеленой и коричневой зонах.
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Когда в Барнауле включат горячую воду в домах, которые остались без нее 18 мая?
Согласно плану, который заблаговременно опубликовали в СГК, первый этап отключения продлится до 1 июня включительно. Это значит, что вернут горожанам горячую воду 2 июня.
Таким образом, срок первого этапа опрессовки составит две недели.
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А это точно? Могут ли вернуть горячую воду позже или раньше?
В теории — могут. Но, как правило, специалисты всегда стараются уложиться точно в сроки.
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Может, пора уже просто перестать отключать горячую воду?
Нет. На вопрос, почему без отключений нельзя обойтись, подробно ответил руководитель Барнаульской теплосетевой компании (БТСК) Александр Гросс. По его словам, даже сократить сроки для удобства жителей пока не представляется возможным.
Все дело в том, что в Барнауле очень высокий износ теплосетей.
«Магистральные сети изношены на 71%, внутриквартальные — на 79%. Ресурс трубопровода — 30 лет, и в городе около 70% труб, это 1200 км из 1700 км, этот срок уже отработали», — пояснил Гросс. Поэтому требуются тщательные ежегодные испытания, чтобы вовремя выявлять дефекты и устранять их. Это помогает уменьшить вероятность аварии уже зимой, в отопительный период.
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Когда будут отключать горячую воду у остальных барнаульцев?
Далее этапы будут идти один за другим — всего их будет четыре. О том, какие дома и в какие сроки останутся без горячей воды в 2026 году, читайте в нашем материале.
14:05:36 18-05-2026
Мы в этом году в " счастливчики" не попали. Но неоднократный опыт без горячей воды в такое время не может оставить равнодушным. Очень сочувствую людям...В такую погоду, когда ночью обогреватели приходится включать так еще и без горячей воды.
Не пора бы понять, что мы в Сибири живем и середина мая не подходит для отключенния воды! Неужели нельзя начать работы с началом лета?! СГК ау? Когда вы начнете думать о людях?
P.S. Советы поставить нагреватели оставьте при себе. Не у всех есть возможности, да и желания тоже-ставить в небольшую ванную этот агрегат ради двух недель в году .
18:07:04 18-05-2026
А почему так много изношенных сетей, и почему их так мало ремонтируют, заменяют? Ведь под ремонт идёт обоснование увеличение стоимости каждый год
19:34:57 18-05-2026
Почему на лето не отложили уж настолько ли "экстренно" необходимую "опрессовку"?
21:09:19 18-05-2026
Ща нароют ям, пол-лета так простоят, к осени закопают. А как будут запускать отопление, там где рыли, опять все порвет. Вот аткие работнички и их руководители.
21:00:18 28-05-2026
В Екатеринбурге, в Запинске и многих других городах нашей страны горячую воду не отключают, решают вопросы по мере их возникновения, может быть этот опыт перенять и Барнаулу? Стыдно, чесное слово.