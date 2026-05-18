В Барнауле стартовали ежегодные гидравлические испытания на теплосетях. 18 мая первые "счастливчики" уже остались без горячего водоснабжения.

О том, когда в этих домах вновь включат воду, — в материале amic.ru.

Для удобства СГК опубликовали карту, которую можно посмотреть на нашем сайте . Дома, попадающие под отключение с 18 мая, находятся в зеленой и коричневой зонах.

Согласно плану, который заблаговременно опубликовали в СГК, первый этап отключения продлится до 1 июня включительно. Это значит, что вернут горожанам горячую воду 2 июня .

В теории — могут. Но, как правило, специалисты всегда стараются уложиться точно в сроки.

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Может, пора уже просто перестать отключать горячую воду?

Нет. На вопрос, почему без отключений нельзя обойтись, подробно ответил руководитель Барнаульской теплосетевой компании (БТСК) Александр Гросс. По его словам, даже сократить сроки для удобства жителей пока не представляется возможным.

Все дело в том, что в Барнауле очень высокий износ теплосетей.