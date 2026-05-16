В Барнауле на Змеиногорском тракте прорвало водопровод
Аварию планируют устранить к 20:30
16 мая 2026, 14:31, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
Утром 16 мая на Змеиногорском тракте, 120/10, произошел порыв водопровода диаметром 200 мм. Об этом сообщили в пресс-службе "Росводоканала Барнаул".
Бригада оперативно выехала на место и локализовала утечку. Устранить аварию планируют к 20:30.
На время ремонта холодную воду отключили по следующим адресам: Змеиногорский тракт, 120/5, 120/7, 126.
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