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В Барнауле начали мыть остановки и ограждения

В мэрии рассказали, на каких улицах рабочие наводят порядок

15 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org
Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" 15 апреля приводят в порядок остановки и ограждения, сообщили в администрации города.

"Мойка остановок и ограждений проводится на Змеиногорском и Павловском трактах, на проспектах Ленина, Строителей, Калинина, на улице Аванесова и на других участках. Очистка остановок от объявлений проводится на улицах: Антона Петрова, Солнечная Поляна, Кавалерийская. После мойки будет выполнена покраска остановок и ограждений, находящихся на обслуживании в МБУ "Автодорстрой", – рассказали в мэрии.

Также рабочие удаляют грунтовый нанос на улицах Юрина, Энтузиастов, Антона Петрова, 8 Марта, Профсоюзов, Привокзальной, Молодежной и на Змеиногорском тракте.

Всего на дорогах и тротуарах в дневную смену 15 апреля работает 93 единицы техники и 117 дорожных рабочих.

Ранее сообщили, что в Барнауле до 20 апреля сформируют план текущего ремонта дорог и определят приоритетные участки. Дефекты устранят до лета.

Барнаул

Комментарии 9

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Гость

14:04:22 15-04-2025

Блин, вы издеваетесь, что ли??
Как раз самое то перед холодами. Чтобы потом они еще год грязные стояли, да, Андрюша?

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Гость

15:30:46 15-04-2025

Пожалуйста, отремонтируйте пострадавшую в ДТП два года назад остановку "Мать и дитя" на Змеиногорском тракте - ни защитного выбитого стекла, ни скамейки присесть уставшему человеку или ребёнку.
Стоит разбитая и никому дела до неё нет... 🥺

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Гость

16:19:34 15-04-2025

Гость (15:30:46 15-04-2025) Пожалуйста, отремонтируйте пострадавшую в ДТП два года назад... да таких остановок - полгорода.... даже такое убожество, в котором ни от ветра, ни от дождя спрятаться нельзя, понадежнее сделать не могут...

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Гость

15:56:09 15-04-2025

Песок убирайте с тротуаров и проезжей части! Дышать нечем в городе, как не много ветер, так пылевые бури!

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Гость

16:16:20 15-04-2025

Гость (15:56:09 15-04-2025) Песок убирайте с тротуаров и проезжей части! Дышать нечем в ... То вам сыпьте песок, то убирайте. Вечно недовольные.

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Гость

16:23:42 15-04-2025

Отремонтируйте остановку на Короне

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Как то

16:55:50 15-04-2025

Не так в начале нужно убрать город от грязи а потом уж мыть. А то получается через одно место.

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dok_СФ

17:13:23 15-04-2025

Скоро прямая линия, подождать надо..

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Гость

11:05:28 16-04-2025

Не, ну что молодцы, то молодцы. Редкий случай, когда действительно есть за что похвалить городские власти. Вообще, в последние годы Барнаул становится лучше и красивее. Облагородили парки, подремонтировали дороги. Стало гораздо лучше ( по крайней мере по сравнению с Новосибирском).

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