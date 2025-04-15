В Барнауле начали мыть остановки и ограждения

В мэрии рассказали, на каких улицах рабочие наводят порядок

15 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" 15 апреля приводят в порядок остановки и ограждения, сообщили в администрации города.

"Мойка остановок и ограждений проводится на Змеиногорском и Павловском трактах, на проспектах Ленина, Строителей, Калинина, на улице Аванесова и на других участках. Очистка остановок от объявлений проводится на улицах: Антона Петрова, Солнечная Поляна, Кавалерийская. После мойки будет выполнена покраска остановок и ограждений, находящихся на обслуживании в МБУ "Автодорстрой", – рассказали в мэрии.

Также рабочие удаляют грунтовый нанос на улицах Юрина, Энтузиастов, Антона Петрова, 8 Марта, Профсоюзов, Привокзальной, Молодежной и на Змеиногорском тракте.

Всего на дорогах и тротуарах в дневную смену 15 апреля работает 93 единицы техники и 117 дорожных рабочих.

Ранее сообщили, что в Барнауле до 20 апреля сформируют план текущего ремонта дорог и определят приоритетные участки. Дефекты устранят до лета.