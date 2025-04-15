В Барнауле начали мыть остановки и ограждения
В мэрии рассказали, на каких улицах рабочие наводят порядок
15 апреля 2025, 14:00, ИА Амител
В Барнауле сотрудники "Автодорстроя" 15 апреля приводят в порядок остановки и ограждения, сообщили в администрации города.
"Мойка остановок и ограждений проводится на Змеиногорском и Павловском трактах, на проспектах Ленина, Строителей, Калинина, на улице Аванесова и на других участках. Очистка остановок от объявлений проводится на улицах: Антона Петрова, Солнечная Поляна, Кавалерийская. После мойки будет выполнена покраска остановок и ограждений, находящихся на обслуживании в МБУ "Автодорстрой", – рассказали в мэрии.
Также рабочие удаляют грунтовый нанос на улицах Юрина, Энтузиастов, Антона Петрова, 8 Марта, Профсоюзов, Привокзальной, Молодежной и на Змеиногорском тракте.
Всего на дорогах и тротуарах в дневную смену 15 апреля работает 93 единицы техники и 117 дорожных рабочих.
Ранее сообщили, что в Барнауле до 20 апреля сформируют план текущего ремонта дорог и определят приоритетные участки. Дефекты устранят до лета.
14:04:22 15-04-2025
Блин, вы издеваетесь, что ли??
Как раз самое то перед холодами. Чтобы потом они еще год грязные стояли, да, Андрюша?
15:30:46 15-04-2025
Пожалуйста, отремонтируйте пострадавшую в ДТП два года назад остановку "Мать и дитя" на Змеиногорском тракте - ни защитного выбитого стекла, ни скамейки присесть уставшему человеку или ребёнку.
Стоит разбитая и никому дела до неё нет... 🥺
16:19:34 15-04-2025
Гость (15:30:46 15-04-2025) Пожалуйста, отремонтируйте пострадавшую в ДТП два года назад... да таких остановок - полгорода.... даже такое убожество, в котором ни от ветра, ни от дождя спрятаться нельзя, понадежнее сделать не могут...
15:56:09 15-04-2025
Песок убирайте с тротуаров и проезжей части! Дышать нечем в городе, как не много ветер, так пылевые бури!
16:16:20 15-04-2025
Гость (15:56:09 15-04-2025) Песок убирайте с тротуаров и проезжей части! Дышать нечем в ... То вам сыпьте песок, то убирайте. Вечно недовольные.
16:23:42 15-04-2025
Отремонтируйте остановку на Короне
16:55:50 15-04-2025
Не так в начале нужно убрать город от грязи а потом уж мыть. А то получается через одно место.
17:13:23 15-04-2025
Скоро прямая линия, подождать надо..
11:05:28 16-04-2025
Не, ну что молодцы, то молодцы. Редкий случай, когда действительно есть за что похвалить городские власти. Вообще, в последние годы Барнаул становится лучше и красивее. Облагородили парки, подремонтировали дороги. Стало гораздо лучше ( по крайней мере по сравнению с Новосибирском).