На "жирные" годы. Какие крупные ЖК в Барнауле ожидают начала строительства

Некоторые проекты вот-вот стартуют, реализация других запланирована на ближайшие годы

01 января 2026, 09:05, ИА Амител

Проект ЖК на месте "Оперы" на пр. Красноармейском / Фото: Бюро Salut

Прошедший 2025 год показал сдержанную динамику по количеству новых проектов на рынке новостроек: из-за ограниченного спроса компании придерживали объекты и не спешили выходить с ними на рынок. Эксперты предполагают, что 2026-й будет таким же умеренным по числу возведенных ЖК. Однако если рынок (внезапно) покажет оживление, девелоперы смогут ему ответить: у компаний в "кармане" есть одобренные проекты, и они смогут быстро запустить их в работу. Amic.ru собрал подборку ЖК, строительство которых может быть начато в 2026 году.

На месте "Оперы"

Проект ЖК на месте "Оперы" на пр. Красноармейском / Фото: Бюро Salut

Крупный ЖК планируют возвести на пр. Красноармейском, 36, на месте бара-ресторана "Опера" (ранее шоу-центра "Колизей"). О том, что культовый объект планируют снести, стало известно в начале 2025 года. Осенью 2025-го объект начали разбирать (до активного сноса здания с "ломанием" стен пока не дошли), а в начале декабря девелопер (фирма, связанная с ГК "Мой дом") представила концепцию застройки на градсовете.

ЖК, согласно проекту, будет состоять из нескольких разноэтажных корпусов: максимальная высота трех секций составит 19 уровней. Также предусмотрены блоки в десять уровней. На пр. Красноармейский будет выходить десятиэтажное офисное здание со стеклянными фасадами.

В комплексе предусмотрено 590 квартир, рассчитанных на 1074 жителя. В двухуровневом паркинге запроектировано 520 машино-мест. Большая часть сквера вдоль пр. Красноармейского попадает под будущую застройку: девелопер намерен сохранить лишь небольшую часть, где растут многолетние деревья.

На месте складов

Проект ЖК на ул. Челюскинцев, 86 / Фото: Pergaev Bureau

Крупный комплекс, состоящий из восьми многоэтажных корпусов, планируют построить на ул. Челюскинцев, 86 (в границах ул. Шевченко и ул. Крупской). Долгие годы здесь располагались склады, базы и производственные корпуса.

ЖК будет разноэтажным: архитекторы предусмотрели здания в 23–24 этажа, а также дома 20, 17 и 14 уровней. Жилые корпуса будут кирпичными, монолитно-каркасными с заполнением крупноформатным кирпичом и панельными. Квартал рассчитан на 1773 квартиры и проживание 3,5 тыс. жителей. Также в ЖК предусмотрены детсад на 40 мест, две подземные автостоянки и многоуровневый паркинг.

Этот проект уже близок к началу реализации: в середине декабря 2025-го строительная экспертиза одобрила проект, и девелопер (ГК "Адалин") может обращаться в мэрию за разрешением на строительство.

На месте "красного замка"

Проект ЖК на улице Малахова, 155, в Барнауле / Фото: Мастерская "Графит"

Комплекс из двух 22-этажных башен планируют построить на ул. Малахова, 155, на месте знаменитого "красного замка", который долгие годы пытались продать за 200–250 млн рублей. В ЖК запланировано 428 квартир. Для жильцов будет доступен подземный паркинг на 135 машино-мест. Еще 56 парковок разместят на открытой площадке.

Особенностью дома станет закрытая двухуровневая дворовая территория, где разместят игровые площадки и зоны для отдыха. Доступ на верхний уровень двора будет обеспечен через две открытые лестницы, пандусы для инвалидов.

"Свечки" возведут из монолитного каркаса и железобетонных панелей. В отделке будут использовать технологию "мокрый фасад". В цветовой гамме акцент сделают на белый, серый и оливковый.

Отметим, что "красный замок" снесли в октябре 2025 года.

На месте частного сектора

Проект ЖК на ул. Папанинцев, 155 / Фото: Владимир Золотов

На ул. Папанинцев, 155 (где когда-то были частные дома) возведут два дома – 20 и 23 этажа, объединенных двухуровневым коммерческим блоком. Общее количество квартир – 241. Двор сохранили закрытым для проезда транспорта. Частично машино-места размещены вдоль ул. Папанинцев, также предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 183 машино-места.

Три нижних этажа комплекса планируют отдать под помещения общественного назначения, некоторые из них будут доступны только жильцам комплекса, другие – всем желающим.