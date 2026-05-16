В Барнауле начали проверять детские лагеря перед новым сезоном

Комиссия оценила готовность спален, пищеблока, медпункта и систем безопасности

16 мая 2026, 14:00, ИА Амител

В Барнауле начали проверять детские лагеря / Фото: barnaul.org

В пятницу, 15 мая, в Барнауле начала работу межведомственная комиссия по приемке загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону. Первым проверили лагерь "Дружных" — уже в ближайший понедельник он начнет принимать отдыхающих.

Готовность оценивали представители надзорных и правоохранительных органов, МЧС и городского комитета по образованию. Начальник лагеря Сергей Гастюнин рассказал комиссии о подготовке материально-технической базы.

После зимы полностью приведены в порядок все помещения: спальни, санузлы и места общего пользования.

Администрация, вожатые и рабочие вносят последние штрихи — распределяют постельные принадлежности, налаживают работу пищеблока, косят траву и обновляют спортивные площадки. Одна из них, с уличными тренажерами, появилась недавно и уже в прошлом сезоне стала очень популярной у детей и воспитателей.

Комиссия проверила состояние территории, санитарное состояние столовой, пищеблока, рекреаций, медпункта и зон общего пользования. Особое внимание уделили безопасности: наличие и исправность систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной кнопки. Отметили, что пункт охраны оснащен всем необходимым, а ограждение не повреждено — это гарантирует качественный пропускной режим.

По итогам проверки комиссия вынесла положительное заключение. В текущем году лагерь "Дружных" примет четыре полноценные двухнедельные смены. Первая стартует 10 июня. До этого здесь проведут несколько профильных смен краевого и городского уровней.