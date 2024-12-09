Власти Барнаула попросили водителей заранее выбирать маршруты объезда

09 декабря 2024, 11:15, ИА Амител

Перекрытие площади Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле сегодня утром, 9 декабря, перекрыли движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова для строительства снежного городка – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина. Напомним, ограничение будет действовать до 19 января 2025 года.

"Площадь является точкой притяжения для барнаульцев в праздничные дни", – ранее подчеркнул глава города Вячеслав Франк.

Также ранее власти Барнаула назвали все дороги, которые перекроют перед новогодними праздниками. Это не только проспект Социалистический.

Перекрытие площади Сахарова / Фото: amic.ru / Константин Причиненко