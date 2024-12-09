Полиция, блоки и мигалки. Как выглядит площадь Сахарова, которую перекрыли на месяц?
Власти Барнаула попросили водителей заранее выбирать маршруты объезда
09 декабря 2024, 11:15, ИА Амител
Перекрытие площади Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле сегодня утром, 9 декабря, перекрыли движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова для строительства снежного городка – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина. Напомним, ограничение будет действовать до 19 января 2025 года.
"Площадь является точкой притяжения для барнаульцев в праздничные дни", – ранее подчеркнул глава города Вячеслав Франк.
Также ранее власти Барнаула назвали все дороги, которые перекроют перед новогодними праздниками. Это не только проспект Социалистический.
Перекрытие площади Сахарова / Фото: amic.ru / Константин Причиненко
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11:17:46 09-12-2024
Бестолковая ёлка.
На неопределенный срок прикрыть тему надо.
15:39:10 09-12-2024
Елка норм., жизнь продолжается. А вот строительная площадка за забором романтизму не прибавляет, и непойми сколько она в таком виде там будет находится. Только не надо "петь песни" про частную собственность на земельный участок, без разрешения городских властей на этом участке ничего кроме временного туалета поставить нельзя.
10:45:01 10-12-2024
Еще бы светофоры выключили на Димитрова Соцпроспект...
17:16:53 11-12-2024
24,5 млн рублей. на обустройство новогодней площади .... Это как? Обратите внимание светотехника каждый год одна и та же. Горка будет микроскопическая... Ну откуда такие цифры?
17:24:37 11-12-2024
Володя (17:16:53 11-12-2024) Ну откуда такие цифры? Зарплаты же растут в крае? Вот и затраты на конусного пыжика тоже выросли. Л - Логика.