В Барнауле отключат горячую воду на две недели. Карта
Ресурса не будет с 6 июля
05 июля 2026, 12:05, ИА Амител
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
В Барнауле отключат подачу горячей воды с 6 по 20 июля, сообщает "СГК-Алтай".
В это время энергетики испытают на прочность и плотность 347 км тепловых сетей в контуре двух магистралей — М-21 (25) от Барнаульской ТЭЦ-2 и М-33 от ТЭЦ-3.
Временное прекращение подачи горячей воды затронет 170 тысяч барнаульцев — это примерно 670 многоквартирных домов. Так выглядит карта отключений. Ее также можно посмотреть здесь.
- Зеленый и коричневый цвета — отключения горячей воды с 18 мая по 1 июня.
- Красный цвет — отключения горячей воды с 15 по 19 июня.
- Желтый цвет — отключения горячей воды с 6 по 20 июля.
- Фиолетовый цвет — отключения горячей воды с 27 июля по 10 августа.
15:38:25 05-07-2026
а синий цвет?
не дальтоник.
21:12:07 05-07-2026
нужна дешифоовка. (15:38:25 05-07-2026) а синий цвет?не дальтоник. ... Во во, про синий тишина)
22:49:45 05-07-2026
нужна дешифоовка. (15:38:25 05-07-2026) а синий цвет?не дальтоник. ... Ага я тоже там живу.
09:20:54 06-07-2026
нужна дешифоовка. (15:38:25 05-07-2026) а синий цвет?не дальтоник. ... Синий цвет кого надо цвет.
14:05:32 06-07-2026
Если повезёт, то отключат на 2 недели. Второму этапу до сих пор не дали воду, 4 неделя пошла
13:58:49 20-07-2026
Ну и где вода на Энтузиастов 36???
22:20:06 20-07-2026
Дмитрий (13:58:49 20-07-2026) Ну и где вода на Энтузиастов 36???... И на энтузиастов 40?