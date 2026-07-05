В Барнауле отключат горячую воду на две недели. Карта

Ресурса не будет с 6 июля

05 июля 2026, 12:05, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле отключат подачу горячей воды с 6 по 20 июля, сообщает "СГК-Алтай".

В это время энергетики испытают на прочность и плотность 347 км тепловых сетей в контуре двух магистралей — М-21 (25) от Барнаульской ТЭЦ-2 и М-33 от ТЭЦ-3.

Временное прекращение подачи горячей воды затронет 170 тысяч барнаульцев — это примерно 670 многоквартирных домов. Так выглядит карта отключений. Ее также можно посмотреть здесь.