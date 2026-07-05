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В Барнауле отключат горячую воду на две недели. Карта

Ресурса не будет с 6 июля

05 июля 2026, 12:05, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле отключат подачу горячей воды с 6 по 20 июля, сообщает "СГК-Алтай". 

В это время энергетики испытают на прочность и плотность 347 км тепловых сетей в контуре двух магистралей — М-21 (25) от Барнаульской ТЭЦ-2 и М-33 от ТЭЦ-3.

Временное прекращение подачи горячей воды затронет 170 тысяч барнаульцев — это примерно 670 многоквартирных домов. Так выглядит карта отключений. Ее также можно посмотреть здесь.

  • Зеленый и коричневый цвета — отключения горячей воды с 18 мая по 1 июня.
  • Красный цвет — отключения горячей воды с 15 по 19 июня.
  • Желтый цвет — отключения горячей воды с 6 по 20 июля.
  • Фиолетовый цвет — отключения горячей воды с 27 июля по 10 августа.
Новые трубы с теплоизоляцией готовят к укладке / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Отключения горячей воды грязная вода
       

Комментарии 7

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нужна дешифоовка.

15:38:25 05-07-2026

а синий цвет?
не дальтоник.

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Гость

21:12:07 05-07-2026

нужна дешифоовка. (15:38:25 05-07-2026) а синий цвет?не дальтоник. ... Во во, про синий тишина)

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гость

22:49:45 05-07-2026

нужна дешифоовка. (15:38:25 05-07-2026) а синий цвет?не дальтоник. ... Ага я тоже там живу.

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Гость

09:20:54 06-07-2026

нужна дешифоовка. (15:38:25 05-07-2026) а синий цвет?не дальтоник. ... Синий цвет кого надо цвет.

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Гость

14:05:32 06-07-2026

Если повезёт, то отключат на 2 недели. Второму этапу до сих пор не дали воду, 4 неделя пошла

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Дмитрий

13:58:49 20-07-2026

Ну и где вода на Энтузиастов 36???

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Гость

22:20:06 20-07-2026

Дмитрий (13:58:49 20-07-2026) Ну и где вода на Энтузиастов 36???... И на энтузиастов 40?

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