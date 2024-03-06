В Барнауле откроют еще один магазин натуральных продуктов и блюд "Калина-Малина"

Приходите на открытие уже сегодня

06 марта 2024, 09:40, ИА Амител erid: LjN8KTuqx

"Калина-Малина" / Фото: предоставлено компанией

Сегодня люди все чаще выбирают натуральные продукты. И это понятно, ведь здоровый образ жизни помогает улучшить самочувствие, контролировать вес и сохранить молодость. Теперь вкусную и полезную еду в Барнауле можно купить и в новых магазинах "Калина-Малина". 6 марта 2024 года в 12:00 состоится торжественное открытие еще одного магазина сети "Калина-Малина" по адресу ул. Власихинская, 97.

"Калина-Малина" – магазины, в которых с заботой относятся к каждому гостю. Здесь стильный интерьер и доброжелательные сотрудники. А еще:

витрина натуральных продуктов от сибирских фермеров;

еда без добавок, красителей и усилителей вкусов;

молочные продукты и кондитерские изделия;

свежеиспеченный хлеб;

натуральные напитки;

огромный выбор мясных и колбасных деликатесов и замороженных полуфабрикатов;

продукты гриль на любой вкус.

Магазин полезных продуктов "Калина-Малина" / Фото: предоставлено компанией

В магазинах можно купить и готовые блюда (их более 70 видов): супы, вторые блюда, салаты и полезные перекусы.

Приходите на открытие магазина и познакомьтесь с продукцией лично. А скоро в Барнауле заработает еще несколько магазинов сети.

Сеть фермерских магазинов "Калина-Малина"

Адреса в Барнауле: Власихинская, 97;

Антона Петрова, 196ИП Волков А. П.

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