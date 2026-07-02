В Барнауле открыли движение по Социалистическому проспекту

После замены участка водопровода на улице Интернациональной территорию полностью благоустроили

02 июля 2026, 09:37, ИА Амител

Ремонт трубопровода на Социалистическом проспекте / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле завершили реконструкцию участка водопровода на улице Интернациональной. Об этом рассказали в мэрии города в четверг, 2 июля.

Специалисты компании "Росводоканал Барнаул" вместе с подрядчиком СК "Навигатор" заменили 260 метров трубопровода, диаметр которого составляет 225 мм.

После окончания строительных работ территорию привели в порядок: полностью восстановили асфальтовое покрытие и благоустройство на улице Интернациональной и в районе ее пересечения с Социалистическим проспектом. Сейчас автомобильное движение по Социалистическому проспекту снова открыто.



