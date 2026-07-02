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В Барнауле открыли движение по Социалистическому проспекту

После замены участка водопровода на улице Интернациональной территорию полностью благоустроили

02 июля 2026, 09:37, ИА Амител

Ремонт трубопровода на Социалистическом проспекте / Фото: мэрия Барнаула
Ремонт трубопровода на Социалистическом проспекте / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле завершили реконструкцию участка водопровода на улице Интернациональной. Об этом рассказали в мэрии города в четверг, 2 июля.

Специалисты компании "Росводоканал Барнаул" вместе с подрядчиком СК "Навигатор" заменили 260 метров трубопровода, диаметр которого составляет 225 мм.

После окончания строительных работ территорию привели в порядок: полностью восстановили асфальтовое покрытие и благоустройство на улице Интернациональной и в районе ее пересечения с Социалистическим проспектом. Сейчас автомобильное движение по Социалистическому проспекту снова открыто.

Ремонт проспекта Строителей / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле масштабный ремонт проспекта Строителей планируют завершить к августу

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НОВОСТИОбщество


 

Барнаул Дороги ремонт
       

Комментарии 3

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Мусик

10:14:39 02-07-2026

вот так, потихоньку помаленьку но неуклонно - возродим социализм.

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Гость

10:58:12 02-07-2026

А я сегодня ехал наоборот на Соц не давали поворачивать с Молодежной

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Шинник

11:00:17 02-07-2026

Гость (10:58:12 02-07-2026) А я сегодня ехал наоборот на Соц не давали поворачивать с Мо... Это только лохов разворачивали. В 8-20 повернул с Молодежной на Социалистический.

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