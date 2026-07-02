В Барнауле открыли движение по Социалистическому проспекту
После замены участка водопровода на улице Интернациональной территорию полностью благоустроили
02 июля 2026, 09:37, ИА Амител
Ремонт трубопровода на Социалистическом проспекте / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле завершили реконструкцию участка водопровода на улице Интернациональной. Об этом рассказали в мэрии города в четверг, 2 июля.
Специалисты компании "Росводоканал Барнаул" вместе с подрядчиком СК "Навигатор" заменили 260 метров трубопровода, диаметр которого составляет 225 мм.
После окончания строительных работ территорию привели в порядок: полностью восстановили асфальтовое покрытие и благоустройство на улице Интернациональной и в районе ее пересечения с Социалистическим проспектом. Сейчас автомобильное движение по Социалистическому проспекту снова открыто.
10:14:39 02-07-2026
вот так, потихоньку помаленьку но неуклонно - возродим социализм.
10:58:12 02-07-2026
А я сегодня ехал наоборот на Соц не давали поворачивать с Молодежной
11:00:17 02-07-2026
Гость (10:58:12 02-07-2026) А я сегодня ехал наоборот на Соц не давали поворачивать с Мо... Это только лохов разворачивали. В 8-20 повернул с Молодежной на Социалистический.