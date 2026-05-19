В Барнауле педиатрическое отделение поликлиники № 5 переехало на улицу Германа Титова
Старая площадка на Эмилии Алексеевой закрыта
19 мая 2026, 13:13, ИА Амител
Больница / Фото: Минздрав Алтайского края
В Барнауле сменился адрес педиатрического отделения детской городской поликлиники № 5. Теперь оно располагается на улице Германа Титова, 16, сообщили в краевом Минздраве. Прежнее здание на улице Эмилии Алексеевой, 50, закрыто.
В ведомстве отметили, что на новом месте оптимизирован маршрут движения пациентов, оборудован фильтр-бокс и создана комфортная среда.
У поликлиники № 5 продолжает работать еще одно отделение — на улице Чеглецова, 19.
16:33:05 19-05-2026
Это хорошо или плохо?
16:42:32 19-05-2026
Гость (16:33:05 19-05-2026) Это хорошо или плохо?... раньше было 2 отделения-на Эмилии и на Титова
теперь -только на Титова.
сокращение и бОльшая удаленность детских медучереждений от дома -это хорошо?
давайте малолеток переженим, ведь кризис демографии-их вина,а не оптимизаторов-экономистов соцсферы