В Барнауле педиатрическое отделение поликлиники № 5 переехало на улицу Германа Титова

Старая площадка на Эмилии Алексеевой закрыта

19 мая 2026, 13:13, ИА Амител

Больница / Фото: Минздрав Алтайского края

В Барнауле сменился адрес педиатрического отделения детской городской поликлиники № 5. Теперь оно располагается на улице Германа Титова, 16, сообщили в краевом Минздраве. Прежнее здание на улице Эмилии Алексеевой, 50, закрыто.

В ведомстве отметили, что на новом месте оптимизирован маршрут движения пациентов, оборудован фильтр-бокс и создана комфортная среда.

У поликлиники № 5 продолжает работать еще одно отделение — на улице Чеглецова, 19.