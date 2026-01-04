В Барнауле перекрыли часть ул. Глушкова из-за аварии на водопроводе
Последствия выхода воды устранили, а дороги обработали реагентом
04 января 2026, 17:38, ИА Амител
Специалисты "Росводоканала Барнаул" ведут работы по устранению повреждения водопровода диаметром 300 мм на улице Глушкова, 30.
Как рассказали в официальном канала города Барнаула, в связи с ремонтом перекрыто движение по половине проезжей части улицы в районе указанного дома.
«Последствия выхода воды уже устранены, дороги обработаны реагентом. Ориентировочное время завершения работ – 20:30», – говорится в сообщении мэрии.
Отметим, что прорыв произошел утром 4 января, в воскресенье. В результате улицы Глушкова и Петра Сухова оказались затоплены водой.
При этом водоснабжение абонентов прерывать не потребуется – повреждение удастся устранить в штатном режиме.
Ранее пять домов в центре Барнаула остались без воды из-за повреждения сетей. К счастью, коммунальную аварию оперативно устранили.
Комментарии 0