В Барнауле перекрыли часть ул. Глушкова из-за аварии на водопроводе

Последствия выхода воды устранили, а дороги обработали реагентом

04 января 2026, 17:38, ИА Амител

В Барнауле устраняют коммунальную аварию / Фото: официальный канал города Барнаула / @barnaul_org

Специалисты "Росводоканала Барнаул" ведут работы по устранению повреждения водопровода диаметром 300 мм на улице Глушкова, 30.

Как рассказали в официальном канала города Барнаула, в связи с ремонтом перекрыто движение по половине проезжей части улицы в районе указанного дома.

«Последствия выхода воды уже устранены, дороги обработаны реагентом. Ориентировочное время завершения работ – 20:30», – говорится в сообщении мэрии.

Отметим, что прорыв произошел утром 4 января, в воскресенье. В результате улицы Глушкова и Петра Сухова оказались затоплены водой.

При этом водоснабжение абонентов прерывать не потребуется – повреждение удастся устранить в штатном режиме.

Ранее пять домов в центре Барнаула остались без воды из-за повреждения сетей. К счастью, коммунальную аварию оперативно устранили.