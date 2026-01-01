Пять домов в центре Барнаула остались без воды из-за повреждения сетей

Специалисты "Росводоканала Барнаул" обещают восстановить подачу водоснабжения к 19:00

01 января 2026, 15:50, ИА Амител

Устранение аварии на сетях / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В центре Барнаула, на ул. Чкалова, 163, произошло повреждение водопровода. Специалисты "Росводоканала Барнаул" сейчас проводят ремонт сети. Из-за этого водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

медицинские учреждения: пер. Ядринцева, 94 (станция скорой помощи);

административные здания: пер. Ядринцева, 96;

бойлеры: ул. Папанинцев, 129;

многоквартирный фонд: ул. Папанинцев, 131, 119, 125, 123, 117.

Для жителей организован подвоз воды по адресу ул. Папанинцев, 117, 119.

«В связи с производственной необходимостью ограничено движение по 1/2 крайней правой полосы пер. Ядринцева от дома № 79 до дома № 83. Ориентировочное время устранения 19:00. Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200», – сообщили в "Росводоканале".