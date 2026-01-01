НОВОСТИПроисшествия

Пять домов в центре Барнаула остались без воды из-за повреждения сетей

Специалисты "Росводоканала Барнаул" обещают восстановить подачу водоснабжения к 19:00

01 января 2026, 15:50, ИА Амител

Устранение аварии на сетях / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Устранение аварии на сетях / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В центре Барнаула, на ул. Чкалова, 163, произошло повреждение водопровода. Специалисты "Росводоканала Барнаул" сейчас проводят ремонт сети. Из-за этого водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

  • медицинские учреждения: пер. Ядринцева, 94 (станция скорой помощи);
  • административные здания: пер. Ядринцева, 96;
  • бойлеры: ул.  Папанинцев, 129;
  • многоквартирный фонд: ул. Папанинцев, 131, 119, 125, 123, 117.

Для жителей организован подвоз воды по адресу ул. Папанинцев, 117, 119.

«В связи с производственной необходимостью ограничено движение по 1/2 крайней правой полосы пер. Ядринцева от дома № 79 до дома № 83. Ориентировочное время устранения 19:00. Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200», – сообщили в "Росводоканале".

коммунальная авария водоканал Водоснабжение

Комментарии 3

Avatar Picture
Олег

15:57:17 01-01-2026

Деповская 29 нет горячей воды.

Avatar Picture
Водоканал

10:16:09 02-01-2026

Олег (15:57:17 01-01-2026) Деповская 29 нет горячей воды.... Сейчас и холодную отключим для полноты ощущений.

Avatar Picture
Гость

15:16:17 02-01-2026

Водоканал (10:16:09 02-01-2026) Сейчас и холодную отключим для полноты ощущений. ... И свет!

