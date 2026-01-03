В Барнауле женщина поскользнулась на льду и получила серьезные травмы

Родственники разыскивают очевидцев и видеозапись произошедшего, если она имеется

03 января 2026, 11:00, ИА Амител

Лед и снег / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 51-летняя женщина поскользнулась на тротуаре, потеряла сознание и получила серьезные травмы, сообщает "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось 24 декабря в 17:30 в районе дома № 117 по проспекту Строителей.

«Помощь оказали парень с девушкой, которые вызвали скорую и находились рядом до приезда медиков. Женщине месяц в больнице лежать, получила серьезную травму», – говорится в сообщении.

Родственники разыскивают очевидцев и видеозапись произошедшего, если она имеется.

Ранее другая жительница Барнаула отсудила 400 тысяч рублей за тяжелые переломы на льду возле вокзала. Женщина 235 дней находилась на больничном и не могла работать.

