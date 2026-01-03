В Барнауле женщина поскользнулась на льду и получила серьезные травмы
Родственники разыскивают очевидцев и видеозапись произошедшего, если она имеется
03 января 2026, 11:00, ИА Амител
В Барнауле 51-летняя женщина поскользнулась на тротуаре, потеряла сознание и получила серьезные травмы, сообщает "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось 24 декабря в 17:30 в районе дома № 117 по проспекту Строителей.
«Помощь оказали парень с девушкой, которые вызвали скорую и находились рядом до приезда медиков. Женщине месяц в больнице лежать, получила серьезную травму», – говорится в сообщении.
Родственники разыскивают очевидцев и видеозапись произошедшего, если она имеется.
Ранее другая жительница Барнаула отсудила 400 тысяч рублей за тяжелые переломы на льду возле вокзала. Женщина 235 дней находилась на больничном и не могла работать.
11:24:59 03-01-2026
И что...я тоже подскользнулась в 22 году зимой , тоже упала сломала руку ..спицы..гипс 1.5 месяца , длительная реабилитация...и до сих пор аукается. Какие видеокамеры...какие очевидцы... лечитесь, будьте здоровы., купите сапоги с шипами на гололед.
12:51:05 03-01-2026
Событие века!!! Кроме неё ни кто не упал?
21:48:39 03-01-2026
Очень грустная новость... Искренне сочувствую пострадавшей женщине и её близким. Важно установить обстоятельства происшествия и привлечь виновных к ответственности, если лёд вовремя не очистили или не обработали противогололёдными средствами. Если кто-то располагает информацией или записями с камер видеонаблюдения, пусть откликнутся и поделятся этими материалами. Пусть пострадавшая скорее поправляется и восстановится после полученных травм.
22:19:42 03-01-2026
Каждый день падают люди на улицах. Гололед, дороги не чищены, как всегда ждем весну. Берегите себя и будьте внимательны на скользких барнаульских улицах.
23:37:51 04-01-2026
обязательно ищите о подавайте иск, можно отсудить 200 000 р. на лечение и компенсацию и пр. Чтобы неповадно было ответственным службам