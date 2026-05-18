В Барнауле под окнами многоэтажки нашли тело человека

На месте происшествия работали сотрудники полиции

18 мая 2026, 17:58, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле возле жилого дома на улице Сергея Ускова обнаружили тело человека. По словам очевидцев, погибший, предположительно, выпал с девятого этажа.

Информация о происшествии появилась в паблике "Инцидент Барнаул". Очевидцы сообщили, что тело лежало под балконами многоэтажного дома по адресу улица Сергея Ускова, 41.

Как утверждают свидетели произошедшего, мужчина мог упасть с высоты девятого этажа. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.

Информации о личности погибшего и других деталях происшествия пока нет.