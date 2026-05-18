НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле под окнами многоэтажки нашли тело человека

На месте происшествия работали сотрудники полиции

18 мая 2026, 17:58, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле возле жилого дома на улице Сергея Ускова обнаружили тело человека. По словам очевидцев, погибший, предположительно, выпал с девятого этажа.

Информация о происшествии появилась в паблике "Инцидент Барнаул". Очевидцы сообщили, что тело лежало под балконами многоэтажного дома по адресу улица Сергея Ускова, 41.

Как утверждают свидетели произошедшего, мужчина мог упасть с высоты девятого этажа. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.

Информации о личности погибшего и других деталях происшествия пока нет.

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Барнаул трагедия полиция
       

Комментарии 11

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Гость

18:13:19 18-05-2026

Что на так с этими "матрёшками" или там контингент какой-то особый. Можно уже своё кладбище рядом открывать

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Шинник

19:48:18 18-05-2026

Гость (18:13:19 18-05-2026) Что на так с этими "матрёшками" или там контингент какой-то ...
просто статистика.
Если (например) по статистике умирает каждый 10 гражданин, то в "человейнике" смертность будет выше ...
.... а матрёшки не виноваты !!!

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Гость

19:38:13 18-05-2026

Сразу-то нельзя труп убрать, в течении пяти минут? Зачем он там лежит между подъездом и лавочкой, чтобы успел весь дом на это посмотреть и весь район?

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Гость

19:52:03 18-05-2026

Гость (19:38:13 18-05-2026) Сразу-то нельзя труп убрать, в течении пяти минут? Зачем он ... Конечно нет. Пока скорая и менты не осмотрят место ЧП ничего трогать нельзя.

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Гость

19:54:56 18-05-2026

Гость (19:38:13 18-05-2026) Сразу-то нельзя труп убрать, в течении пяти минут?... А приедут полисмены через десять минут или полчаса и все следы затоптаны, все что можно, ручками залапано. Кого им потом искать?

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гость

21:53:58 18-05-2026

Гость (19:38:13 18-05-2026) Сразу-то нельзя труп убрать, в течении пяти минут? Зачем он ... Прохожий который мимо идет должен убрать??? а куда убрать в багажник? или себе в квартиру занести? или дворник? или школьник? Вы хоть понимаете, что чушь несете? Закладку если увидите немедленно подбирайте то же.

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Гость

19:52:47 18-05-2026

"Как утверждают свидетели произошедшего, мужчина мог упасть с высоты девятого этажа."-------- Так какие же это свидетели, если они своими очочами не видели, а только предполагают??

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Гость

20:07:36 18-05-2026

Гость (19:52:47 18-05-2026) "Как утверждают свидетели произошедшего, мужчина мог упасть ... Может он при них уже 5 раз прыгал?

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Гость

20:15:32 18-05-2026

все дЭбилы отписались, про труп, который нужно сразу убрать?
есть такая вещь как протокол, но вам, одноклеточным, этого не понять.

ПыСы, пусть покоится с миром

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Гость

10:22:17 19-05-2026

"погибший, предположительно, выпал с девятого этажа." - настала пора законодательно запретить населению выпадывать с любого этажа выше первого. Кто нарушит - штраф.

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Гость

21:52:19 19-05-2026

в Сингапуре все окна выше 2 этажа с решетками по ормам сдачи и убирать нельзя

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