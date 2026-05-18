В Барнауле под окнами многоэтажки нашли тело человека
На месте происшествия работали сотрудники полиции
18 мая 2026, 17:58, ИА Амител
В Барнауле возле жилого дома на улице Сергея Ускова обнаружили тело человека. По словам очевидцев, погибший, предположительно, выпал с девятого этажа.
Информация о происшествии появилась в паблике "Инцидент Барнаул". Очевидцы сообщили, что тело лежало под балконами многоэтажного дома по адресу улица Сергея Ускова, 41.
Как утверждают свидетели произошедшего, мужчина мог упасть с высоты девятого этажа. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.
На месте происшествия работали сотрудники полиции. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.
Информации о личности погибшего и других деталях происшествия пока нет.
18:13:19 18-05-2026
Что на так с этими "матрёшками" или там контингент какой-то особый. Можно уже своё кладбище рядом открывать
19:48:18 18-05-2026
Гость (18:13:19 18-05-2026) Что на так с этими "матрёшками" или там контингент какой-то ...
просто статистика.
Если (например) по статистике умирает каждый 10 гражданин, то в "человейнике" смертность будет выше ...
.... а матрёшки не виноваты !!!
19:38:13 18-05-2026
Сразу-то нельзя труп убрать, в течении пяти минут? Зачем он там лежит между подъездом и лавочкой, чтобы успел весь дом на это посмотреть и весь район?
19:52:03 18-05-2026
Гость (19:38:13 18-05-2026) Сразу-то нельзя труп убрать, в течении пяти минут? Зачем он ... Конечно нет. Пока скорая и менты не осмотрят место ЧП ничего трогать нельзя.
19:54:56 18-05-2026
Гость (19:38:13 18-05-2026) Сразу-то нельзя труп убрать, в течении пяти минут?... А приедут полисмены через десять минут или полчаса и все следы затоптаны, все что можно, ручками залапано. Кого им потом искать?
21:53:58 18-05-2026
Гость (19:38:13 18-05-2026) Сразу-то нельзя труп убрать, в течении пяти минут? Зачем он ... Прохожий который мимо идет должен убрать??? а куда убрать в багажник? или себе в квартиру занести? или дворник? или школьник? Вы хоть понимаете, что чушь несете? Закладку если увидите немедленно подбирайте то же.
19:52:47 18-05-2026
"Как утверждают свидетели произошедшего, мужчина мог упасть с высоты девятого этажа."-------- Так какие же это свидетели, если они своими очочами не видели, а только предполагают??
20:07:36 18-05-2026
Гость (19:52:47 18-05-2026) "Как утверждают свидетели произошедшего, мужчина мог упасть ... Может он при них уже 5 раз прыгал?
20:15:32 18-05-2026
все дЭбилы отписались, про труп, который нужно сразу убрать?
есть такая вещь как протокол, но вам, одноклеточным, этого не понять.
ПыСы, пусть покоится с миром
10:22:17 19-05-2026
"погибший, предположительно, выпал с девятого этажа." - настала пора законодательно запретить населению выпадывать с любого этажа выше первого. Кто нарушит - штраф.
21:52:19 19-05-2026
в Сингапуре все окна выше 2 этажа с решетками по ормам сдачи и убирать нельзя