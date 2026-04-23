"Она пыталась сбежать". В Новосибирске умерла жертва домашнего тирана — выпала из окна
Полгода врачи боролись за жизнь сибирячки, но травмы были серьезными. Подруга умершей требует наказать сожителя за смерть близкого человека
23 апреля 2026, 14:04, ИА Амител
46‑летняя Евгения погибла после падения с четвертого этажа — по словам родных и подруги Ксении, в трагедии виноват ее ухажер Андрей*, который преследовал и избивал женщину, сообщает "КП‑Новосибирск".
Евгения и Андрей* познакомились в 2024 году на свадьбе у друзей. По словам Ксении, сразу после знакомства Евгения позвонила подруге и призналась, что новый знакомый ее напугал: она отметила его агрессивное поведение и заявила, что больше не хочет его видеть.
Несмотря на это, Андрей продолжал писать Евгении, и весной 2025 года они стали встречаться. С этого момента начались проблемы: мужчина не отпускал женщину на работу, оскорблял и поднимал на нее руку.
Весной 2025 года Ксения навестила подругу и застала ее в синяках — оказалось, Андрей избивал Евгению несколько часов. У женщины диагностировали трещину в ребре, но заявление в полицию она подавать не стала. По ее словам, она пообещала Андрею этого не делать.
Ситуация только ухудшалась. Евгения пыталась разорвать отношения, но Андрей угрожал расправой над ее близкими. В июне, по рассказу Ксении, мужчина приставил нож к горлу Евгении — подруга приехала к ней по просьбе женщины, но дверь ей не открыли. На следующий день Евгения рассказала, что в тот момент Андрей держал нож у ее горла.
Он преследовал Евгению даже после ее попыток уехать: приходил к ней на работу (женщина была продавцом), устраивал скандалы. Однажды сестра увезла ее к матери в Белово Кемеровской области, но мужчина нашел и там, избил, и женщина, спасаясь, выпрыгнула с первого этажа босиком и убежала к сестре.
Позже Андрей проник в квартиру, разбив окно в доме матери. Его задержали на трое суток, но после освобождения он снова нашел Евгению и силой увез обратно в Новосибирск — пара поселилась в съемной квартире.
Трагический инцидент произошел 16 октября 2025 года. Утром Андрей позвонил Ксении с телефона Евгении и угрожал:
«Забирай ее или я выкину ее с окна».
Ксения услышала голос подруги — та уверяла, что все в порядке, но Ксения заподозрила неладное. Вечером того же дня подруга увидела в мессенджере историю из кафе с участием пары, но по поведению Евгении поняла, что та не веселится. Вскоре Ксения снова позвонила подруге, но трубку взял Андрей:
«Забирай ее, приезжай, забирай ее».
Через два часа Евгения выпала из окна. Женщина выжила, но получила тяжелейшие травмы. Ее прооперировали, почти две недели она провела в реанимации.
Очнувшись, Евгения рассказала, что пыталась спастись. По словам Ксении, женщина объяснила, что Андрей избивал ее и выгонял на балкон, не выпускал из квартиры. В какой‑то момент у нее появилась минута, чтобы убежать, и она рванула на балкон. Эту версию Евгения изложила и в заявлении, написанном в палате.
Однако, как утверждает Ксения, полиция не провела должного расследования: квартиру не осмотрели, а основной версией стало предположение, что женщина была пьяна и случайно выпала из окна.
Врачи боролись за жизнь Евгении почти полгода. Операции следовали одна за другой. После операции на тазу состояние женщины ухудшилось — у нее случилась остановка сердца на 15 минут, после чего она впала в кому.
Позже Евгения пришла в себя, но у нее появились пролежни — три глубокие раны на спине, развилась пневмония, она начала задыхаться. По словам Ксении, женщина почти не разговаривала, но постоянно повторяла: "Мне больно", хотя мечтала выжить. 6 апреля Ксении сообщили, что Евгения умерла.
Даже после смерти женщины ситуация не разрешилась. Андрей не помог с похоронами и долгое время не отдавал паспорт, вещи и украшения погибшей. Родственники неделю просили вернуть документ, но мужчина отвечал:
«Плохо просите».
В итоге паспорт он привез на работу Ксении. Телефон и другие вещи Евгении он до сих пор не вернул. Ксения и родственники намерены добиться, чтобы Андрей понес ответственность за содеянное. "КП‑Новосибирск" обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области.
*Имя изменено
14:13:26 23-04-2026
Ну а кто ей не давал познакомиться с добрым порядочным мужчиной подкаблучником? Им же перчинки все не хватает, стержня, мужской брутальный силы... Этой наверно хватило....
14:27:47 23-04-2026
Нет ну надо тебе что бы почувствовать себя настоящей слабой женщиной. Что бы тебе раз в месяц навозили в челюсть справа или слева. Ну иди на бокс запишись. Не знаю. Может по ночам ходи по плохим районам нападай на гопников. Выйди замуж за цыгана в конце концов. При, кстати большом уважении к их культуре и традициям. Ну нахе...а ты замуж за него выходила. Нахе..а детей рожала. Какого теперь жалуешься?
16:21:15 23-04-2026
По описанию мужчина с психопатическим расстройством личности, таких людей достаточно много в обществе.
16:21:49 23-04-2026
мазохизм какой то
вилкой ткни и придурок помрет, нет терпеть надо 20 лет побои его...
16:49:39 23-04-2026
Некоторым ботаники не нравятся, - не хватает эмоций, драйва, приключений. Им подавай хулигана, бунтаря.
17:14:45 23-04-2026
Уголовщина или форма BDSM?
У чувака похоже с потенцией проблемы были, оно такое не уникально, был бы царем - войну бы начал.
17:15:57 23-04-2026
Чугунная сковорода решает все вопросы.
17:23:37 23-04-2026
Побои декриминализированны. Это последствия. Упыри распоясались.
18:53:25 23-04-2026
Даже не муж, а не пойми что вобще! ну значит так мужчинку хотела хоть какого то.
11:11:25 24-04-2026
Ну и что? Заявление из полиции забрала, бьет - значит любит, убьет - значит сильно любил. Мы то здесь причем?