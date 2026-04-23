"Она пыталась сбежать". В Новосибирске умерла жертва домашнего тирана — выпала из окна

Полгода врачи боролись за жизнь сибирячки, но травмы были серьезными. Подруга умершей требует наказать сожителя за смерть близкого человека

23 апреля 2026, 14:04, ИА Амител

Евгения выпала в окно / Фото: предоставлено родственниками "КП-Новосибирск"

46‑летняя Евгения погибла после падения с четвертого этажа — по словам родных и подруги Ксении, в трагедии виноват ее ухажер Андрей*, который преследовал и избивал женщину, сообщает "КП‑Новосибирск".

Евгения и Андрей* познакомились в 2024 году на свадьбе у друзей. По словам Ксении, сразу после знакомства Евгения позвонила подруге и призналась, что новый знакомый ее напугал: она отметила его агрессивное поведение и заявила, что больше не хочет его видеть.

Несмотря на это, Андрей продолжал писать Евгении, и весной 2025 года они стали встречаться. С этого момента начались проблемы: мужчина не отпускал женщину на работу, оскорблял и поднимал на нее руку.

Весной 2025 года Ксения навестила подругу и застала ее в синяках — оказалось, Андрей избивал Евгению несколько часов. У женщины диагностировали трещину в ребре, но заявление в полицию она подавать не стала. По ее словам, она пообещала Андрею этого не делать.

Ситуация только ухудшалась. Евгения пыталась разорвать отношения, но Андрей угрожал расправой над ее близкими. В июне, по рассказу Ксении, мужчина приставил нож к горлу Евгении — подруга приехала к ней по просьбе женщины, но дверь ей не открыли. На следующий день Евгения рассказала, что в тот момент Андрей держал нож у ее горла.

Он преследовал Евгению даже после ее попыток уехать: приходил к ней на работу (женщина была продавцом), устраивал скандалы. Однажды сестра увезла ее к матери в Белово Кемеровской области, но мужчина нашел и там, избил, и женщина, спасаясь, выпрыгнула с первого этажа босиком и убежала к сестре.

Позже Андрей проник в квартиру, разбив окно в доме матери. Его задержали на трое суток, но после освобождения он снова нашел Евгению и силой увез обратно в Новосибирск — пара поселилась в съемной квартире.

Трагический инцидент произошел 16 октября 2025 года. Утром Андрей позвонил Ксении с телефона Евгении и угрожал:

«Забирай ее или я выкину ее с окна».

Ксения услышала голос подруги — та уверяла, что все в порядке, но Ксения заподозрила неладное. Вечером того же дня подруга увидела в мессенджере историю из кафе с участием пары, но по поведению Евгении поняла, что та не веселится. Вскоре Ксения снова позвонила подруге, но трубку взял Андрей:

«Забирай ее, приезжай, забирай ее».

Через два часа Евгения выпала из окна. Женщина выжила, но получила тяжелейшие травмы. Ее прооперировали, почти две недели она провела в реанимации.

Очнувшись, Евгения рассказала, что пыталась спастись. По словам Ксении, женщина объяснила, что Андрей избивал ее и выгонял на балкон, не выпускал из квартиры. В какой‑то момент у нее появилась минута, чтобы убежать, и она рванула на балкон. Эту версию Евгения изложила и в заявлении, написанном в палате.

Однако, как утверждает Ксения, полиция не провела должного расследования: квартиру не осмотрели, а основной версией стало предположение, что женщина была пьяна и случайно выпала из окна.

Врачи боролись за жизнь Евгении почти полгода. Операции следовали одна за другой. После операции на тазу состояние женщины ухудшилось — у нее случилась остановка сердца на 15 минут, после чего она впала в кому.

Позже Евгения пришла в себя, но у нее появились пролежни — три глубокие раны на спине, развилась пневмония, она начала задыхаться. По словам Ксении, женщина почти не разговаривала, но постоянно повторяла: "Мне больно", хотя мечтала выжить. 6 апреля Ксении сообщили, что Евгения умерла.

Даже после смерти женщины ситуация не разрешилась. Андрей не помог с похоронами и долгое время не отдавал паспорт, вещи и украшения погибшей. Родственники неделю просили вернуть документ, но мужчина отвечал:

«Плохо просите».

В итоге паспорт он привез на работу Ксении. Телефон и другие вещи Евгении он до сих пор не вернул. Ксения и родственники намерены добиться, чтобы Андрей понес ответственность за содеянное. "КП‑Новосибирск" обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области.

*Имя изменено