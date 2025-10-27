В Барнауле полиция обнаружила 28 тысяч литров нелегального пива
27 октября 2025, 13:28, ИА Амител
Алкоголь / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
В Алтайском крае полицейские в ходе обследования производственных и складских помещений одного из предприятий обнаружили более 28 тысяч литров пива, сообщает региональное МВД.
«Информация о продукции не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе в установленном порядке, и без обязательной маркировки средствами идентификации ("Честный знак")», – рассказали в ведомстве.
Алкоголь направили на исследование, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что среднестатистический житель Алтайского края выпивает более восьми литров алкоголя в год.
13:35:46 27-10-2025
Если б было море пива!
Я б дельфином стал красивым!
Если б было море водки!
Стал бы я подводной лодкой!
23:06:29 27-10-2025
Дюна (13:35:46 27-10-2025) Если б было море пива!Я б дельфином стал красивым!Ес... Мечта...
13:43:27 27-10-2025
1 кега пива = 50 литров.
..... = 560 кег.
17:53:47 27-10-2025
средняя цена 120 р/л -на 50л - 6000р - на 560 кег - 3360000р!