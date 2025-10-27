НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле полиция обнаружила 28 тысяч литров нелегального пива

Алкоголь направили на исследование, проводится проверка

27 октября 2025, 13:28, ИА Амител

Алкоголь / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Алкоголь / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские в ходе обследования производственных и складских помещений одного из предприятий обнаружили более 28 тысяч литров пива, сообщает региональное МВД.

«Информация о продукции не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе в установленном порядке, и без обязательной маркировки средствами идентификации ("Честный знак")», – рассказали в ведомстве.

Алкоголь направили на исследование, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что среднестатистический житель Алтайского края выпивает более восьми литров алкоголя в год.

Полицейские изъяли 100 литров алкоголя в ходе масштабного рейда в Алтайском крае / Фото: МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские изъяли 100 литров алкоголя в ходе масштабного рейда

В общей сложности в результате масштабной проверки торговых объектов полицейскими выявлено более 20 нарушений
НОВОСТИОбщество
Барнаул алкоголь

Комментарии 4

Avatar Picture
Дюна

13:35:46 27-10-2025

Если б было море пива!
Я б дельфином стал красивым!
Если б было море водки!
Стал бы я подводной лодкой!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:06:29 27-10-2025

Дюна (13:35:46 27-10-2025) Если б было море пива!Я б дельфином стал красивым!Ес... Мечта...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

13:43:27 27-10-2025

1 кега пива = 50 литров.
..... = 560 кег.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:53:47 27-10-2025

средняя цена 120 р/л -на 50л - 6000р - на 560 кег - 3360000р!

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров