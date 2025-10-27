В Барнауле полиция обнаружила 28 тысяч литров нелегального пива

Алкоголь направили на исследование, проводится проверка

27 октября 2025, 13:28, ИА Амител

Алкоголь / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские в ходе обследования производственных и складских помещений одного из предприятий обнаружили более 28 тысяч литров пива, сообщает региональное МВД.

«Информация о продукции не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной системе в установленном порядке, и без обязательной маркировки средствами идентификации ("Честный знак")», – рассказали в ведомстве.

Алкоголь направили на исследование, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что среднестатистический житель Алтайского края выпивает более восьми литров алкоголя в год.