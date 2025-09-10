НОВОСТИОбщество

Среднестатистический житель Алтайского края выпивает более восьми литров алкоголя в год

Результат превышает общероссийский уровень

10 сентября 2025, 07:45, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Алтае зафиксирован высокий уровень потребления алкоголя. По данным за 2024 год, на одного жителя региона пришлось 8,39 литра спиртных напитков в пересчете на абсолютный алкоголь. Показатель превышает средний уровень по России примерно на 3%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Регион присоединился к неделе сокращения потребления алкоголя и связанных с ним смертности и заболеваемости, приуроченной ко Дню трезвости, который отмечается 11 сентября. В ходе акции планируется напомнить населению о рисках злоупотребления спиртным.

«Это болезнь зависимости, которая характеризуется непреодолимой потребностью в повторном употреблении определенного вещества, несмотря на негативные последствия для здоровья и жизни», – отметили в ведомстве.

Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, употребление более восьми литров алкоголя в год на душу населения считается чрезвычайно высоким и опасным для здоровья.

Региональные власти и специалисты отмечают, что ситуация требует внимания, так как злоупотребление алкоголем напрямую связано с ростом заболеваемости и смертности среди населения.

Ранее сообщалось, что в Якутии у местной жительницы, сестры погибшего на СВО военнослужащего, изъяли троих детей и отправили их в приют из-за стопки водки, выпитой на поминках.

Иван

08:19:37 10-09-2025

Вообще не пью алкоголь... Кто бухает мою алкашку?

Гость

08:31:48 10-09-2025

Иван (08:19:37 10-09-2025) Вообще не пью алкоголь... Кто бухает мою алкашку? ... Я.. 8 литров в неделю.. не жмоться!

гость

09:29:08 10-09-2025

давайте лучше вейпы запретим!

ВВП

09:31:59 10-09-2025

Сибирь, холодно, греемся однако)))

Musik

10:33:06 10-09-2025

немного. это радует.

Гость

12:08:47 10-09-2025

8,39л.! Ого! - это же целое ведро отравы.
8,39л. х 1000мл. = 8390мл. : 12месяцев = 699,1666666666667мл. : 30дней = 23,30555555555556мл. - О! - это же 1 столовая ложка в день - лекарственная доза. Не так страшен чёрт как намалевали.

волк

14:46:33 10-09-2025

Это туристы балуются однако. От того и много

