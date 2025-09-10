Среднестатистический житель Алтайского края выпивает более восьми литров алкоголя в год

Результат превышает общероссийский уровень

10 сентября 2025, 07:45, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Алтае зафиксирован высокий уровень потребления алкоголя. По данным за 2024 год, на одного жителя региона пришлось 8,39 литра спиртных напитков в пересчете на абсолютный алкоголь. Показатель превышает средний уровень по России примерно на 3%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Регион присоединился к неделе сокращения потребления алкоголя и связанных с ним смертности и заболеваемости, приуроченной ко Дню трезвости, который отмечается 11 сентября. В ходе акции планируется напомнить населению о рисках злоупотребления спиртным.

«Это болезнь зависимости, которая характеризуется непреодолимой потребностью в повторном употреблении определенного вещества, несмотря на негативные последствия для здоровья и жизни», – отметили в ведомстве.

Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, употребление более восьми литров алкоголя в год на душу населения считается чрезвычайно высоким и опасным для здоровья.

Региональные власти и специалисты отмечают, что ситуация требует внимания, так как злоупотребление алкоголем напрямую связано с ростом заболеваемости и смертности среди населения.

Ранее сообщалось, что в Якутии у местной жительницы, сестры погибшего на СВО военнослужащего, изъяли троих детей и отправили их в приют из-за стопки водки, выпитой на поминках.