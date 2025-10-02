В Алтайском крае полицейские изъяли 100 литров алкоголя в ходе масштабного рейда

В общей сложности в результате масштабной проверки торговых объектов полицейскими выявлено более 20 нарушений

02 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Полицейские изъяли 100 литров алкоголя в ходе масштабного рейда в Алтайском крае / Фото: МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае прошел масштабный рейд по выявлению нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Сотрудники полиции проверили 109 торговых точек в Барнауле и других населенных пунктах региона, выявив более 20 нарушений законодательства, сообщает МВД по краю.

«В общей сложности в ходе масштабной проверки торговых объектов полицейскими выявлено более 20 нарушений. В одних точках отсутствовала документация на право реализации алкогольной продукции, в других это делалось с нарушением существующих правил. Также выявлено десять фактов продажи алкоголя несовершеннолетним», – сообщили в ведомстве.

Особое внимание привлек случай в продуктовом павильоне, где алкоголь продавали буквально из-под полы. Правоохранители обнаружили специально оборудованный тайник с бутылками неизвестной спиртосодержащей жидкости и немаркированной табачной продукцией. Всего из незаконного оборота было изъято около 100 литров алкогольной продукции различных наименований, включая водку, виски, ром и пиво.

«В отношении владельцев торговых объектов за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, требований к производству или их обороту составлены протоколы об административных правонарушениях, им грозят крупные штрафы. По двум фактам реализации алкогольной продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, проводятся проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения», – отметили в пресс-службе МВД.

Полицейские отмечают, что подобные рейды будут продолжены, и призывают жителей края сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя.