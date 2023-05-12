В Барнауле повысили стоимость социальных похорон
Социальное погребение "проиндексировали" на 953 рубля
12 мая 2023, 11:00, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк повысил стоимость гарантированных безвозмездных погребальных услуг, предоставляемых жителям города, пишет "Банкфакс".
Согласно документу, подписанному 10 мая, стоимость услуг увеличилась до 8962 рублей. Напомним, постановление от апреля 2022 года оценивало услуги в 8009 рублей. В итоге стоимость социальных похорон "проиндексировали" на 953 рубля.
"В перечень услуг входит оформление документов, предоставление гроба и других предметов, транспортировка тела на кладбище или в крематорий и само погребение", – поясняет издание.
Перечень услуг действует также в отношении покойников, не имеющих родственников.
Ранее эксперты назвали реальную стоимость похорон в России в 2023 году.
11:04:59 12-05-2023
прЭлесть - стоимость бесплатных))))))))))))))))
11:13:10 12-05-2023
Эта та сумма которую оплатит государство на погребение в случае чего, тому кто будет этим заниматься ...
11:21:04 12-05-2023
Ну за бесплатно просто оставить тело в морге, забрать с-во о смерти и пусть гос-во хоронит за сколько хочет. Я так завещаю. Ибо нефиг платить за ненужные действия.
15:39:12 12-05-2023
Гость (11:21:04 12-05-2023) Ну за бесплатно просто оставить тело в морге, забрать с-во о... А место захоронения по смс-ке сообщат.Так удобнее и,главное,экономнее.