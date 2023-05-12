В Барнауле повысили стоимость социальных похорон

Социальное погребение "проиндексировали" на 953 рубля

12 мая 2023, 11:00, ИА Амител

Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк повысил стоимость гарантированных безвозмездных погребальных услуг, предоставляемых жителям города, пишет "Банкфакс".

Согласно документу, подписанному 10 мая, стоимость услуг увеличилась до 8962 рублей. Напомним, постановление от апреля 2022 года оценивало услуги в 8009 рублей. В итоге стоимость социальных похорон "проиндексировали" на 953 рубля.

"В перечень услуг входит оформление документов, предоставление гроба и других предметов, транспортировка тела на кладбище или в крематорий и само погребение", – поясняет издание.

Перечень услуг действует также в отношении покойников, не имеющих родственников.

Ранее эксперты назвали реальную стоимость похорон в России в 2023 году.