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В Барнауле поймали подростка, забравшего у пенсионерки деньги на "отмазывание дочки"

Женщину обманули по схеме "Ваш родственник попал в беду"

25 августа 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские задержали 17-летнего курьера мошенников, похитившего у пенсионерки 100 000 рублей, сообщает региональное МВД.

75-летнюю жительницу Барнаула обманули по схеме "Ваш родственник попал в беду". Ей позвонила неизвестная и представилась ее дочерью.

"Рассказала, что стала виновницей ДТП, пострадал человек. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимы деньги", - рассказали в ведомстве.

Затем в разговор вступил мужчина, представившийся "оперативным работником". Он пояснил, что скоро к женщине приедет курьер, которому необходимо передать 100 тысяч рублей.

Пенсионерка положила деньги в пакет и оставила в подъезде. Вскоре пакет забрал неизвестный молодой человек.

"Им оказался 17-летний местный житель. Юный участник преступной схемы был задержан и доставлен в отдел полиции", - рассказали в МВД.

Подросток признался, что объявление о подобном способе заработка нашел в интернете. Куратор сообщил ему адрес, где необходимо было забрать деньги и перевести на указанные счета.

Барнаул Мошенники

Комментарии 5

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Гость

15:27:37 25-08-2023

Наказать по полной программе, чтобы другим неповадно было!

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Гость

15:50:59 25-08-2023

Гость (15:27:37 25-08-2023) Наказать по полной программе, чтобы другим неповадно было!... Он простой курьер. Организаторов надо по полной наказывать, но пока никого не выявили.

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Гость

16:10:41 25-08-2023

Жалко подростков, они тоже жертвы мошенников, наказывать только организаторов.

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Гость

10:02:36 26-08-2023

Гость (16:10:41 25-08-2023) Жалко подростков, они тоже жертвы мошенников, наказывать тол... Мозгов нету!

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b32

02:03:22 26-08-2023

Тупые должны сидеть

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