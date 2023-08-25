В Барнауле поймали подростка, забравшего у пенсионерки деньги на "отмазывание дочки"

Женщину обманули по схеме "Ваш родственник попал в беду"

25 августа 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские задержали 17-летнего курьера мошенников, похитившего у пенсионерки 100 000 рублей, сообщает региональное МВД.

75-летнюю жительницу Барнаула обманули по схеме "Ваш родственник попал в беду". Ей позвонила неизвестная и представилась ее дочерью.

"Рассказала, что стала виновницей ДТП, пострадал человек. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимы деньги", - рассказали в ведомстве.

Затем в разговор вступил мужчина, представившийся "оперативным работником". Он пояснил, что скоро к женщине приедет курьер, которому необходимо передать 100 тысяч рублей.

Пенсионерка положила деньги в пакет и оставила в подъезде. Вскоре пакет забрал неизвестный молодой человек.

"Им оказался 17-летний местный житель. Юный участник преступной схемы был задержан и доставлен в отдел полиции", - рассказали в МВД.

Подросток признался, что объявление о подобном способе заработка нашел в интернете. Куратор сообщил ему адрес, где необходимо было забрать деньги и перевести на указанные счета.