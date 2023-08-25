В Барнауле поймали подростка, забравшего у пенсионерки деньги на "отмазывание дочки"
Женщину обманули по схеме "Ваш родственник попал в беду"
25 августа 2023, 14:45, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские задержали 17-летнего курьера мошенников, похитившего у пенсионерки 100 000 рублей, сообщает региональное МВД.
75-летнюю жительницу Барнаула обманули по схеме "Ваш родственник попал в беду". Ей позвонила неизвестная и представилась ее дочерью.
"Рассказала, что стала виновницей ДТП, пострадал человек. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимы деньги", - рассказали в ведомстве.
Затем в разговор вступил мужчина, представившийся "оперативным работником". Он пояснил, что скоро к женщине приедет курьер, которому необходимо передать 100 тысяч рублей.
Пенсионерка положила деньги в пакет и оставила в подъезде. Вскоре пакет забрал неизвестный молодой человек.
"Им оказался 17-летний местный житель. Юный участник преступной схемы был задержан и доставлен в отдел полиции", - рассказали в МВД.
Подросток признался, что объявление о подобном способе заработка нашел в интернете. Куратор сообщил ему адрес, где необходимо было забрать деньги и перевести на указанные счета.
15:27:37 25-08-2023
Наказать по полной программе, чтобы другим неповадно было!
15:50:59 25-08-2023
Гость (15:27:37 25-08-2023) Наказать по полной программе, чтобы другим неповадно было!... Он простой курьер. Организаторов надо по полной наказывать, но пока никого не выявили.
16:10:41 25-08-2023
Жалко подростков, они тоже жертвы мошенников, наказывать только организаторов.
10:02:36 26-08-2023
Гость (16:10:41 25-08-2023) Жалко подростков, они тоже жертвы мошенников, наказывать тол... Мозгов нету!
02:03:22 26-08-2023
Тупые должны сидеть