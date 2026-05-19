В Барнауле предлагают бесплатно проверить здоровье мальчиков у опытного врача-уролога

Прием ведет Марк Москвин, который обладает всеми компетенциями по любым вопросам диагностики, лечения и профилактики урологических заболеваний у детей

19 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Врач Марк Евгеньевич Москвин / Фото: Центр общественного здоровья

В Барнауле Центр общественного здоровья предлагает родителям проверить здоровье мальчиков в рамках госгарантий (бесплатно) и в удобное время.

Прием ведет Марк Москвин — высококвалифицированный врач-уролог. В профессии Марк Евгеньевич четверть века, обладает всеми компетенциями по любым вопросам диагностики, лечения и профилактики урологических заболеваний у детей.

Осмотр у врача необходим при:

болях в паховой области, в нижней части живота, в промежности, в пояснице;

недержании мочи;

присутствии в моче крови и гноя;

редких и частых мочеиспусканиях (в том числе болезненных).

«Посещать врача также необходимо, если ребенка ничего не беспокоит, с профилактической целью. Уважаемые родители, позаботьтесь о здоровье своего юного защитника сегодня, а завтра он позаботится о вас!» — отметили в медучреждении.

Записаться на прием к доктору Москвину можно по тел. 8 (3852) 63-18-43 (регистратура). Время приема: пн, ср, пт — с 14:00 до 16:00, вт, чт — с 08:00 до 12:00.



Прием осуществляется в рамках госгарантий (бесплатно) в КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (г. Барнаул, ул. Ползунова, 23).