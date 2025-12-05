В Барнауле приняли бюджет на 2026 год. Сколько средств заложили и на что их потратят

Проект бюджета готовит администрация Барнаула с учетом требований законодательства и имеющихся обязательств. Городская дума рассматривает его в двух чтениях. Первое включает принятие основных параметров: доходов и расходов. Затем депутаты БГД вносят свои предложения: например, на какое направление расходов нужно добавить средств. И уже с учетом принятых предложений (не все идеи находят поддержку, если в казне не хватает средств на их реализацию) проект рассматривают во втором чтении.

«Бюджет любого уровня, не только городского, но и краевого, и федерального, формируется непросто. Нужно учесть все задачи, которые стоят перед властью. Поэтому работа над бюджетом начинается задолго до его принятия, депутаты начинают подготовку еще в августе. Но в целом сбор мнений и предложений жителей ведется в течение всего года», – отметила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.