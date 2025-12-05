В Барнауле приняли бюджет на 2026 год. Сколько средств заложили и на что их потратят
Большая часть расходов традиционно пойдет на социальные обязательства
05 декабря 2025, 09:40, ИА Амител
Депутаты Барнаульской городской Думы на заседании в пятницу, 5 декабря, приняли бюджет на 2026 год. Он, как подчеркнули разработчики, будет социально ориентированным. Что это значит, сколько средств будет в казне города в следующем году и на что конкретно их потратят – смотрите в разборе на amic.ru.
Как формируется бюджет?
Проект бюджета готовит администрация Барнаула с учетом требований законодательства и имеющихся обязательств. Городская дума рассматривает его в двух чтениях. Первое включает принятие основных параметров: доходов и расходов. Затем депутаты БГД вносят свои предложения: например, на какое направление расходов нужно добавить средств. И уже с учетом принятых предложений (не все идеи находят поддержку, если в казне не хватает средств на их реализацию) проект рассматривают во втором чтении.
«Бюджет любого уровня, не только городского, но и краевого, и федерального, формируется непросто. Нужно учесть все задачи, которые стоят перед властью. Поэтому работа над бюджетом начинается задолго до его принятия, депутаты начинают подготовку еще в августе. Но в целом сбор мнений и предложений жителей ведется в течение всего года», – отметила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.
Так, и каким будет бюджет Барнаула в 2026 году?
Доходы на следующий год запланированы в объеме 33,8 млрд рублей. Это на 3,8 млрд рублей больше, чем было в принятом год назад бюджете на 2025-й.
Расходы составят почти 35,2 миллиарда. Дефицит бюджета будет чуть более 1,3 млрд рублей.
Как формируется доходная часть?
Повторимся, в бюджете заложено 33,8 млрд рублей доходов. Эта сумма формируется из двух источников: собственные доходы и поступления из федерального и краевого бюджетов.
Собственные доходы в следующем году составят 52% от общих доходов бюджета. А именно – 17,6 млрд рублей. Это налоговые и неналоговые поступления: налоги на доходы физических лиц, на совокупный доход, на имущество, а также акцизы на нефтепродукты, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества.
Остальная часть доходов – межбюджетные трансферты, то есть поступления из бюджетов Алтайского края и страны. В следующем году это будет 16,2 млрд рублей.
«Важно отметить рост собственных доходов, которые идут на исполнение наших, городских полномочий и на развитие», – подчеркнула Галина Буевич.
Какие расходы заложены в бюджете?
В бюджете Барнаула заложены расходы на образование (дошкольное, школьное и дополнительное), дорожное хозяйство и транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, охрану окружающей среды. А также на социальную политику, включая пенсионное и социальное обеспечение, охрану семьи и детства. А еще из казны города финансируют культуру и спорт.
Если говорить более предметно, то именно из бюджета краевой столицы идут деньги на обновление общественного транспорта, капремонт дорог, переселение граждан из аварийного жилья и капитальный ремонт домов.
Особая категория расходов – "детская". В бюджете заложены средства на бесплатное питание школьников с 1-го по 4-й класс, детей из многодетных семей и участников специальной военной операции, детей с ограниченными возможностями здоровья, на бесплатный проезд учащихся из многодетных семей, организацию отдыха и оздоровления юных жителей города, а также антитеррористическую защиту школ.
Кроме того, из бюджета жители получают компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплаты на содержание ребенка в семье опекуна, а также именные денежные выплаты главы города учащимся школ, организаций дополнительного образования и спортивных школ.
