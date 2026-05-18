В Барнауле пройдет "Кубок Барбоса" — фестиваль, где красота и талант не зависят от породы

Владельцев беспородных собак приглашают на "минуту славы"

18 мая 2026, 15:29, ИА Амител

Собака / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле 11 июля в парке "Изумрудный" пройдет выставка беспородных собак "Кубок Барбоса". В рамках мероприятия проведут конкурс, а также будет открыто несколько тематических зон.

«Выйдите на конкурсную сцену со своим любимцем и покажите всем ваши таланты! Формат выступления — абсолютно свободный: дрессировка, рассказ о питомце, стихотворение, костюм, стенгазета или любой другой творческий номер», — сообщил организатор конкурса — приют для животных "Ласка".

Участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются до 30 июня. Зарегистрировать своего четвероногого друга можно по ссылке. На конкурс допускаются только беспородные собаки.В парке будет открыто несколько тематических зон: образовательная площадка с консультациями ветеринаров, кинологов и грумеров, детская зона для самых маленьких владельцев, благотворительная ярмарка и зона общения с животными из приюта.

Выставка проводится в рамках проекта "Красота спасет кота" с использованием гранта президента РФ.

Фестиваль "Кубок Барбоса" пройдет 11 июля в парке "Изумрудный" по адресу: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 128. Начало мероприятия — в 12:00, завершение программы — в 16:30.