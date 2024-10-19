В Барнауле пьяный водитель врезался в столб
ДТП случилось на улице Власихинской
19 октября 2024, 11:45, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле пьяный водитель легкового автомобиля врезался в столб, сообщает "В курсе 22".
ДТП случилось в темное время суток на улице Власихинской напротив торгового центра "Волна".
Судя по кадрам, легковушка получила серьезные повреждения передней части: капот и бампер превратились в груду металла и пластика, также у машины разбито лобовое стекло.
Есть ли в результате аварии пострадавшие, не уточняется.
00:30:37 20-10-2024
я надеюсь что он самоубился? ну или хотя-бы в больнице помер