В Барнауле пьяный водитель врезался в столб

ДТП случилось на улице Власихинской

19 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле пьяный водитель легкового автомобиля врезался в столб, сообщает "В курсе 22".

ДТП случилось в темное время суток на улице Власихинской напротив торгового центра "Волна".

Судя по кадрам, легковушка получила серьезные повреждения передней части: капот и бампер превратились в груду металла и пластика, также у машины разбито лобовое стекло.

Есть ли в результате аварии пострадавшие, не уточняется.