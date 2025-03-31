В Барнауле с 1 апреля стартует прием первоклассников в школы

Ожидается, что в 2025-2026 учебном году в первые классы пойдут около 8,5 тысячи детей

31 марта 2025, 09:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год начнется в Барнауле 1 апреля и пройдет в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. Об этом сообщили в администрации города.

На первом этапе подать документы могут законные представители детей, которые проживают на закрепленной за школой территории, а также льготники. Вне очереди места в школах предоставляют детям военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, чьи родители погибли при выполнении задач СВО.

Первоочередное право на зачисление в первый класс есть у детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, преимущественное – у тех, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе, но не проживают на закрепленной территории.

На втором этапе заявления принимают от всех остальных желающих, независимо от места регистрации.

В 2025-2026 учебном году в первые классы пойдут около 8,5 тысячи детей. Комитет по образованию при этом сформировал около десяти тысяч мест.

В мэрии также отметили, что некоторые жилые комплексы из-за активной застройки приписаны к удаленным школам:

ЖК "Лапландия", "Питер", "Краски", "Колумб" – к СОШ № 114;

ЖК "Норд", "Времена года", "Озон" – к лицею № 52 (второй корпус);

ЖК "Балтийская крепость" – к лицею № 121.

Чтобы минимизировать неудобства, рассматривают вопрос организации подвоза учеников из ЖК "Колумб" в СОШ № 114.

Заявление на зачисление ребенка в первый класс можно подать через портал "Госуслуги"(доступен предварительный черновик заявления, который можно отредактировать или отменить) или портал образовательных услуг Алтайского края, а также лично в школе либо заказным письмом с уведомлением. При принятии решения о зачислении учитываются дата и время подачи заявления.