В Барнауле снесли кинотеатр "Искра". Фото

Здание уничтожили чуть больше чем за месяц

02 марта 2024, 18:50, ИА Амител

Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

В Барнауле снесли здание бывшего кинотеатра "Искра" по улице 50 лет СССР. На месте остались лишь фундамент и подвал, передает наш корреспондент.

Как теперь выглядит эта территория – в фотоленте amic.ru.

Напомним, "Искру" начали сносить 26 января. В дальнейшем здесь планируют возвести 17-этажную и 9-этажные высотки с офисами и апартаментами. Местные жители при этом пытались отменить строительство – по их мнению, оно ухудшит состояние соседних домов.