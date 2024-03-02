В Барнауле снесли кинотеатр "Искра". Фото
Здание уничтожили чуть больше чем за месяц
02 марта 2024, 18:50, ИА Амител
Фото: Антон Дегтярев / amic.ru
В Барнауле снесли здание бывшего кинотеатра "Искра" по улице 50 лет СССР. На месте остались лишь фундамент и подвал, передает наш корреспондент.
Как теперь выглядит эта территория – в фотоленте amic.ru.
Напомним, "Искру" начали сносить 26 января. В дальнейшем здесь планируют возвести 17-этажную и 9-этажные высотки с офисами и апартаментами. Местные жители при этом пытались отменить строительство – по их мнению, оно ухудшит состояние соседних домов.
19:10:19 02-03-2024
не долго простоят здания, до первого поджога
19:13:14 02-03-2024
Звериный оскал капитализма. За деньги готовы на все.
19:28:38 02-03-2024
Ну, близлежайщие жильцы, готовтесь подпрыгивать в постели. Строители начнут вколачивать сваи.
20:02:07 02-03-2024
Их скорбный труд не пропадёт.Капитализм скоро крякнет.
20:12:26 02-03-2024
Достали вы с этим кинотеатром уже
20:49:33 02-03-2024
Архитектора города к ответу.
20:54:22 02-03-2024
ахахах дауны уже минусы ставят видать те что заинтересованы в стройке.
эй вы планктон не доделанный вниз точно также полетите.
21:07:13 02-03-2024
У нас кто в обще командир по архитектуре города. Ну труба уже какая то..
21:26:06 02-03-2024
Уничтожили слово ключевое. Уничтожили некий шарм этого района. И зря кому,что мешало.
21:42:40 02-03-2024
Справились, на мнение людей вам наплевать
06:25:57 03-03-2024
Собственник имеет право: купил здание и землю - имеет право строить там что хочет. А местным жителям вместо бесконечных склок заняться бы своим домом. Это у них дома плиты на балконах расходятся. Заметьте - еще до стройки. Может вместо того чтобы кому то мешать, лучше бы было свою УК заставить работать?
09:47:14 03-03-2024
Гость (06:25:57 03-03-2024) Собственник имеет право: купил здание и землю - имеет право ...
Капиталист конечно же имеет право по Конституции.Он много денег "заработал",трудясь на благо Родины.Вот поэтому него и много прав.
11:52:52 03-03-2024
Гость (09:47:14 03-03-2024)
Капиталист конечно же имеет право по Конституции.Он много д... Какой "Капиталист"? Откуда у нас "капиталисты"??? Ими тут и не пахло никогда! Сначала комуняки, потом бандюганы, потом олигархат (считай те же бандюганы, но в костюмах). Когда были капиталисты? И капитализма у нас никакого нет и быть не могло! Все что есть - это жалкая пародия на него. Хоть одну корпорацию назовите в нашей стране, которая что то создает конкурентоспособное на мировом рынке, не принадлежит государству, не зарабатывает на том, что ворует природные недра, не платит налоги в казну скрывая большую часть дохода и вывозя его в настоящие капиталистические страны? Нету таких? Так о каком капитализме вы тут несете? Вы хоть значение этого слова понимаете или так, по тиливизеру услышали? Вам кинули красную тряпку, что бы было на кого злобу спустить, а в суть вникать вы и не думали, на что верхушка и рассчитывает и видимо правильно, потому что вы наглядно подтверждаете ее расчет. Пока вы на тряпку лаете, отвлекаетесь - у вас за спиной ваш дом грабят!
10:23:23 04-03-2024
жалко Искру - я в доме напротив ,через дорогу жил - с дочкой маленькой там гулял :-((