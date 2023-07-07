Историческое здание "Дом Полякова" 1913 года постройки реконструируют в Барнауле

На проектную документацию краевые власти готовы потратить 2,2 млн рублей

07 июля 2023, 06:15, ИА Амител

Дом Полякова в Барануле/Фото: wikimedia.org

Объект культурного наследия Алтайского края "Дом Полякова" 1913 года постройки на ул. Гоголя, 44 в Барнауле реставрируют и приспособят под современные нужды. Край заказал проектную документацию по реставрации, её цена — 2,2 млн рублей. Информация об этом есть есть на портале "Госзакупок".

Что сделает подрядчик?

Лот разместили на "Госзакупках" 6 июля, желающие смогут подавать до 14 июля. Подрядчик приступит к работе с момента заключения контракта, ему дадут на разработку проекта не более 108 рабочих дней. 43 дня займёт разработка проектной и рабочей документации, 15 рабочих дней — проведение историко-культурной экспертизы и 50 рабочих дней — проведение государственной экспертизы. Действовать контракт будет до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Подрядчик должен будет собрать исходно-разрешительную документацию, при необходимости выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию с архитектурными решениями интерьеров, пройти историко-культурную экспертизу, получить положительное заключение и согласовать всё с заказчиком. Потом подрядчик должен будет сопровождать проект при прохождении государственной экспертизы до получения положительного заключения. Если же компания получит отрицательное заключение госэкспертизы — она будет проходит повторную экспертизу и заплатит за неё сам.

Кроме того, победитель аукциона выполнит комплексное обследование технического состояние зданий по ГОСТу и предоставит результаты обследования заказчику.

Объемно-планировочные решения здания должны обеспечивать:

наиболее экономичное использование внутреннего объема и площадей;

рациональное размещение внутреннего инженерно-технического оборудования, удобство его монтажа и эксплуатации;

технологические процессы и соответствие санитарным, противопожарным и строительным нормам.

Перепланировки не должны затрагивать несущих конструкций зданий. Внутреннюю отделку помещений необходимо выполнить с использованием современных отделочных материалов. Они должны быть преимущественно отечественного производства.

Также проекте подрядчик должен будет предусмотреть благоустройство территории с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения объекта. Покрытие проездов, площадок и тротуаров должно быть из брусчатки. На свободных от застройки и покрытий участках надо предусмотреть газоны, сказано в документации.

Что такое Дом Полякова?

Дом Полякова — это двухэтажное здание 1913 года постройки с кирпичными стенами, которое находится прямо за Торговым домом купца Полякова (ныне магазин "Красный"). Оно было построено по инициативе барнаульского купца первой гильдии Ивана Полякова, который владел крупнейшим шубным производством в Томской губернии. Это был жилой дом, который соединялся с торговым зданием воротами, стоявшими на въезде в усадьбу. Здание сумело пережить и пожар 1917 года.

Сейчас в Доме Полякова находится Дом народов Алтайского края и библиотека.