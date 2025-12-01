В Барнауле спасатели вывели двух спавших жильцов из полыхающего дома
Пожар повредил крышу, стены и перекрытия дома
01 декабря 2025, 13:30, ИА Амител
Утром 1 декабря в Барнауле на улице Садовой загорелся частный двухквартирный дом. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило здание и угрожало соседним постройкам.
Пять жильцов успели выбраться самостоятельно. Еще двоих, которые в момент возгорания спали, спасатели газодымозащитной службы вывели из соседней квартиры – без их вмешательства все могло закончиться трагедией.
Огонь распространился примерно на 80 квадратных метрах. Для тушения привлекли 29 специалистов и восемь единиц техники. Пожар повредил крышу, стены и перекрытия дома. Никто не пострадал. По предварительной версии, причиной стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Ранее сообщалось, что в селе Новоегорьевское Алтайского края произошел пожар на частном подворье. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить распространение огня на жилой дом, в котором проживала многодетная семья.
