В Барнауле спасатели вывели двух спавших жильцов из полыхающего дома

Пожар повредил крышу, стены и перекрытия дома

01 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

Тушение пожара в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

Утром 1 декабря в Барнауле на улице Садовой загорелся частный двухквартирный дом. Когда пожарные прибыли на место, пламя уже охватило здание и угрожало соседним постройкам.

Пять жильцов успели выбраться самостоятельно. Еще двоих, которые в момент возгорания спали, спасатели газодымозащитной службы вывели из соседней квартиры – без их вмешательства все могло закончиться трагедией.

Огонь распространился примерно на 80 квадратных метрах. Для тушения привлекли 29 специалистов и восемь единиц техники. Пожар повредил крышу, стены и перекрытия дома. Никто не пострадал. По предварительной версии, причиной стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в селе Новоегорьевское Алтайского края произошел пожар на частном подворье. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить распространение огня на жилой дом, в котором проживала многодетная семья.