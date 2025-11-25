В Новоалтайске пожарные спасли двух человек из полыхающего дома
В Новоалтайске 24 ноября произошел пожар в частном доме.
25 ноября 2025, 12:45, ИА Амител
В Новоалтайске ночью 24 ноября загорелся частный жилой дом, из густого дыма спасатели вывели двух человек.
По информации пресс-службы МЧС по Алтайскому краю, пожар вспыхнул на улице 3-й Залинейной. Когда расчеты прибыли к месту происшествия, здание уже было заполнено дымом.
«Звенья газодымозащитной службы нашли в доме двух жильцов и вывели их в безопасное место. Для тушения привлекли 11 спасателей и три единицы техники», – отметили в ведомстве.
Огонь охватил 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.
Ранее сообщалось, что в селе Новоегорьевское Алтайского края произошел пожар на частном подворье. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить распространение огня на жилой дом, в котором проживала многодетная семья.
