В Новоалтайске пожарные спасли двух человек из полыхающего дома

В Новоалтайске 24 ноября произошел пожар в частном доме.

25 ноября 2025, 12:45, ИА Амител

Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru

В Новоалтайске ночью 24 ноября загорелся частный жилой дом, из густого дыма спасатели вывели двух человек.

По информации пресс-службы МЧС по Алтайскому краю, пожар вспыхнул на улице 3-й Залинейной. Когда расчеты прибыли к месту происшествия, здание уже было заполнено дымом.

«Звенья газодымозащитной службы нашли в доме двух жильцов и вывели их в безопасное место. Для тушения привлекли 11 спасателей и три единицы техники», – отметили в ведомстве.

Огонь охватил 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

