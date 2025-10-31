В Барнауле студенту грозит пожизненное за госизмену, попытку теракта и поддержку Украины
Молодой человек самостоятельно вышел на связь с представителем украинского военизированного объединения
31 октября 2025, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Барнаула, пытавшегося совершить теракт, сообщает региональная ФСБ.
Студент самостоятельно вышел на связь с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией.
«Действуя по заданию "куратора", нанес на стены зданий в Барнауле надписи антиправительственного характера, собрал сведения об интересующих заказчика объектах, в том числе военнослужащих, а также предпринял попытку поджога с использованием зажигательной смеси одного из военкоматов», – рассказали в ведомстве.
Молодого человека задержали непосредственно возле здания военкомата при попытке теракта.
За совершение государственной измены предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
14:02:57 31-10-2025
Вот они мальчиши-плохиши. Зря убрали из школы Гайдара.
14:20:41 31-10-2025
Кто этот клоун? Почему публично не сообщают? Так бы на сообщников можно было выйти.
15:18:06 31-10-2025
Вот и чего ему не хватало...
21:03:31 31-10-2025
ППШариков (15:18:06 31-10-2025) Вот и чего ему не хватало...... Мозгов, не предавать страну.
16:17:57 31-10-2025
И в ВОВ такие были, а теперь они жертвы полит репрессий.
09:59:55 01-11-2025
Кто поумней, просто свалил