НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле студенту грозит пожизненное за госизмену, попытку теракта и поддержку Украины

Молодой человек самостоятельно вышел на связь с представителем украинского военизированного объединения

31 октября 2025, 13:30, ИА Амител

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Барнаула, пытавшегося совершить теракт, сообщает региональная ФСБ.

Студент самостоятельно вышел на связь с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией.

«Действуя по заданию "куратора", нанес на стены зданий в Барнауле надписи антиправительственного характера, собрал сведения об интересующих заказчика объектах, в том числе военнослужащих, а также предпринял попытку поджога с использованием зажигательной смеси одного из военкоматов», – рассказали в ведомстве.

Молодого человека задержали непосредственно возле здания военкомата при попытке теракта.

За совершение государственной измены предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее жителя Рубцовска задержали за оправдание призывов уничтожать органы госвласти.

Барнаул ФСБ

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:02:57 31-10-2025

Вот они мальчиши-плохиши. Зря убрали из школы Гайдара.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:41 31-10-2025

Кто этот клоун? Почему публично не сообщают? Так бы на сообщников можно было выйти.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:18:06 31-10-2025

Вот и чего ему не хватало...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:03:31 31-10-2025

ППШариков (15:18:06 31-10-2025) Вот и чего ему не хватало...... Мозгов, не предавать страну.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:57 31-10-2025

И в ВОВ такие были, а теперь они жертвы полит репрессий.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:55 01-11-2025

Кто поумней, просто свалил

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров