В Барнауле студенту грозит пожизненное за госизмену, попытку теракта и поддержку Украины

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Барнаула, пытавшегося совершить теракт, сообщает региональная ФСБ.

Студент самостоятельно вышел на связь с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией.

«Действуя по заданию "куратора", нанес на стены зданий в Барнауле надписи антиправительственного характера, собрал сведения об интересующих заказчика объектах, в том числе военнослужащих, а также предпринял попытку поджога с использованием зажигательной смеси одного из военкоматов», – рассказали в ведомстве.