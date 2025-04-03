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21-летний бийчанин получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену

Молодой человек переводил деньги на нужды ВСУ

03 апреля 2025, 13:15, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey
Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey

Жителя Бийска приговорили к 12 годам тюремного заключения за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Установлено, что 21-летний бийчанин переводил деньги на нужды ВСУ, предварительно связавшись с представителями террористической организации в мессенджере.

"УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). <...> Житель г. Бийска Алтайского края 2004 г. р. инициативно в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности Российской Федерации, ознакомившись с условиями в интернет-мессенджере указанной террористической организации, осуществил преступный умысел, заключающийся в переводе денежных средств", – сказано в сообщении ведомства.

Суд приговорил молодого человека к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Кадры задержания / Фото: управление ФСБ по Барнаулу

20-летнего бийчанина задержали за государственную измену и финансирование терроризма

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Комментарии 8

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Гость

13:25:35 03-04-2025

Вот парнокопытное. Чем думал?

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Гость

13:39:44 03-04-2025

Молодой человек переводил деньги на нужды ВСУ --- лишние деньги были. Или так любил ВСУ, что последние им переводил

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Гость

13:55:32 03-04-2025

Хитрый ход. Отсидится и выйдет в полном рассвете сил. Россия после победы простит ему измену, а если наоборот, то тоже трогать никто не будет.

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Гость

14:55:02 03-04-2025

Гость (13:55:32 03-04-2025) Хитрый ход. Отсидится и выйдет в полном рассвете сил. Россия...
Это будет раньше. Еще и компенсацию получит.

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Гость

16:36:58 03-04-2025

Почему не пишите сколько перевел?! Что там богатый 21 Бийчанин что ли?!

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Гость

19:22:28 03-04-2025

Гость (16:36:58 03-04-2025) Почему не пишите сколько перевел?! Что там богатый 21 Бийчан... Какая разница сколько, важен сам факт. Или по вашему ну штуку типа всушникам кинуть можно, но пятеру - уже перебор?

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Гость

06:45:49 04-04-2025

Гость (16:36:58 03-04-2025) Почему не пишите сколько перевел?! Что там богатый 21 Бийчан... Лучше бы написали , почему в 21 год , не в курсе о отслеживании перевода со счёта на счёт денег . Это же налоговая должна отслеживать , доходы и расходы .
Перевёл если на какой-то счёт деньги , это расходы , а если с заграничного счёта получил деньги , это не доходы и надо отчитаться официально откуда деньги получил .

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Гость

12:58:24 04-04-2025

Нашим СМИ верить нельзя. Все поют под одну дудку.

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