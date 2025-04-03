21-летний бийчанин получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену

Молодой человек переводил деньги на нужды ВСУ

03 апреля 2025, 13:15, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey

Жителя Бийска приговорили к 12 годам тюремного заключения за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Установлено, что 21-летний бийчанин переводил деньги на нужды ВСУ, предварительно связавшись с представителями террористической организации в мессенджере.

"УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). <...> Житель г. Бийска Алтайского края 2004 г. р. инициативно в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности Российской Федерации, ознакомившись с условиями в интернет-мессенджере указанной террористической организации, осуществил преступный умысел, заключающийся в переводе денежных средств", – сказано в сообщении ведомства.

Суд приговорил молодого человека к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.