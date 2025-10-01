Жителя Рубцовска задержали за оправдание призывов уничтожать органы госвласти. Видео

Молодому человеку грозит от пяти до семи лет лишения свободы

01 октября 2025, 13:30, ИА Амител

В Алтайском крае задержали 28-летнего жителя Рубцовска за публичное оправдание терроризма, сообщает региональная ФСБ. «Посредством мессенджера оправдывал действия, направленные на уничтожение органов государственной власти России», – рассказали в ведомстве. Молодому человеку грозит от пяти до семи лет лишения свободы за "публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет". Ранее сотрудники ФСБ задержали студента, который собирался поджечь военкомат в Барнауле.