НОВОСТИПроисшествия

Жителя Рубцовска задержали за оправдание призывов уничтожать органы госвласти. Видео

Молодому человеку грозит от пяти до семи лет лишения свободы

01 октября 2025, 13:30, ИА Амител

В Алтайском крае задержали 28-летнего жителя Рубцовска за публичное оправдание терроризма, сообщает региональная ФСБ.

«Посредством мессенджера оправдывал действия, направленные на уничтожение органов государственной власти России», – рассказали в ведомстве.

Молодому человеку грозит от пяти до семи лет лишения свободы за "публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

Ранее сотрудники ФСБ задержали студента, который собирался поджечь военкомат в Барнауле.

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который хотел устроить теракт в Рубцовске

Житель Челябинска вступил в запрещенную в России проукраинскую организацию и получил задание от куратора – взорвать рубцовскую администрацию
НОВОСТИПроисшествия
Рубцовск ФСБ Терроризм

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:35:18 01-10-2025

Три года наза ему было 25, не взяли наверное потому что судимый уже был

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:02 01-10-2025

Зря отменили смертную казнь, было бы самое то для этого рубцовского смутьяна.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:11 01-10-2025

Гость (13:51:02 01-10-2025) Зря отменили смертную казнь, было бы самое то для этого рубц...
Колчаку не служил в молодые годы? В контрразведке? Только честно. В головах дырки делал?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:02 01-10-2025

Сейчас у каждого имбецила тилипон с интернетом, пишут туда по пьяни всякую фигню а потом вот..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

04:15:28 06-10-2025

Гость (13:59:02 01-10-2025) Сейчас у каждого имбецила тилипон с интернетом, пишут туда п... Это точно, достаточно сюда в комментарии посмотреть.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:33 01-10-2025

работайте, братья

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:55:37 14-10-2025

Силовики молодцы! Работайте братья! Сколько тварей предателей нашей Родины; находить и наказывать публично, что другим урок был.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров