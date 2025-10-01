Жителя Рубцовска задержали за оправдание призывов уничтожать органы госвласти. Видео
Молодому человеку грозит от пяти до семи лет лишения свободы
01 октября 2025, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 28-летнего жителя Рубцовска за публичное оправдание терроризма, сообщает региональная ФСБ.
«Посредством мессенджера оправдывал действия, направленные на уничтожение органов государственной власти России», – рассказали в ведомстве.
Молодому человеку грозит от пяти до семи лет лишения свободы за "публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".
Ранее сотрудники ФСБ задержали студента, который собирался поджечь военкомат в Барнауле.
13:35:18 01-10-2025
Три года наза ему было 25, не взяли наверное потому что судимый уже был
13:51:02 01-10-2025
Зря отменили смертную казнь, было бы самое то для этого рубцовского смутьяна.
14:15:11 01-10-2025
Гость (13:51:02 01-10-2025) Зря отменили смертную казнь, было бы самое то для этого рубц...
Колчаку не служил в молодые годы? В контрразведке? Только честно. В головах дырки делал?
13:59:02 01-10-2025
Сейчас у каждого имбецила тилипон с интернетом, пишут туда по пьяни всякую фигню а потом вот..
04:15:28 06-10-2025
Гость (13:59:02 01-10-2025) Сейчас у каждого имбецила тилипон с интернетом, пишут туда п... Это точно, достаточно сюда в комментарии посмотреть.
13:59:33 01-10-2025
работайте, братья
23:55:37 14-10-2025
Силовики молодцы! Работайте братья! Сколько тварей предателей нашей Родины; находить и наказывать публично, что другим урок был.