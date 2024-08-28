Бизнесменов Куца и Якунина могли снова задержать по делу о постройке ФОКа в Барнауле

В прошлый раз в поле зрения правоохранителей они попали в октябре 2023 года

28 августа 2024, 08:35, ИА Амител

Строительство ФОКа в Барнауле / Фото: Министерство спорта Алтайского края

Барнаульских предпринимателей Ивана Куца и Евгения Якунина могли задержать сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на собственные источники.

Подробности и причины нового задержания Куца и Якунина пока неизвестны. В октябре 2023 года их уже заключали под стражу после возбуждения уголовного дела из-за проблем со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Сиреневой, 42, в Барнауле. Агентство не исключает, что произошедшее связано с новым поворотом в рассмотрении дела о возведении ФОКа.

Напомним, что Якунин выступает директором "РСО-Стандарт", учредителем которого является Мария Якунина. Куц – гендиректор и учредитель компании "Транс Логистик". Обе фирмы являлись субподрядчиками при возведении ФОКа на Сиреневой.

Разбирательство по поводу затянувшихся работ инициировала алтайская прокуратура по поручению заместителя генпрокурора Дмитрия Демешина. Строительство велось по концессионному соглашению между компанией "Иносиб" и Минспорта Алтайского края. В результате договоренности были расторгнуты, а готовый на 98% ФОК достраивается за счет средств бюджета региона.

Против гендиректора и учредителя "Иносиба" Михаила Жданова возбудили уголовное дело. По версии следователей, в 2022-2023 годах он потребовал от руководства одной из фирм незаконное вознаграждение за продление срока заключенного договора.

В июне 2024 года Жданова признали виновным в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере – Центральный районный суд Барнаула назначил ему три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 3,5 млн рублей с конфискацией в размере 2 млн рублей. Прокуратура подала апелляцию, потребовав назначить десять лет колонии со штрафом 70 млн. Жалобу подал и предприниматель. Рассмотрение состоится в начале сентября.