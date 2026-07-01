В Барнауле у водителя изъяли 5,4 тысячи пачек немаркированных сигарет

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении

01 июля 2026, 10:45, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Барнаула привлечен к административной ответственности за перевозку немаркированной табачной продукции. У мужчины изъяли более пяти тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, автомобиль барнаульца был остановлен сотрудниками полиции для проверки. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили 5,4 тысячи пачек сигарет, не имевших обязательной маркировки акцизными марками.

В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении по ст. 14.53.1 КоАП РФ.

Рассмотрев материалы дела, мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Кроме того, вся обнаруженная табачная продукция была конфискована.